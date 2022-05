Ni aportó pruebas ni devolvió dinero: detalla Sheinbaum por qué mancerista volvió al reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reingreso a la cárcel de Miguel Ángel Vásquez Reyes, exfuncionario en la administración mancerista, obedece a que “no aportó las pruebas suficientes” a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para resolver el caso de corrupción por el presunto desvío de mil millones de pesos, recurso que tampoco devolvió, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Lo que ha comentado la fiscal (Ernestina Godoy), es que se le dio el beneficio (de prisión domiciliaria) al que tiene derecho y esto tiene que ser aportado con pruebas, no solamente son dichos. Dichos y en todo caso tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas para lo que está denunciando. Recuerden que él está acusado por corrupción de mil millones de pesos”, explicó.

Cuestionada en conferencia sobre el tema, la mandataria local recordó que el modus operandi ejercido en el año 2017 por el entonces subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Miguel Ángel Mancera, consistió en que “en dos días contrataron una empresa para hacerles los trámites para la devolución del ISR, que normalmente regresa por Hacienda, y se le pagó en dos días mil millones de pesos”.

Agregó que, “en su momento, él planteó que tenía pruebas de a dónde había ido este recurso que es importante que la ciudadanía lo sepa… si fue utilizado para fines electorales, si fue utilizado para beneficio propio, ¿quiénes estuvieron involucrados?, ¿a quiénes se les dio todo ese recurso?. Él aportó información, pero no aportó suficientes pruebas de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia y por eso es esta decisión que toma la Fiscalía”.

Lo cierto, añadió, “es que no aportó las pruebas suficientes de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia” ni tampoco ha hecho la devolución de los recursos, “que era otra cosa que pedía la Fiscalía porque finalmente es recurso público, es recurso del pueblo de México”.

Los mil millones de pesos, dijo, “fueron extraídos de forma ilegal para actividades de corrupción, ilegales y no solo no aporta las pruebas suficientes, sino que además, pues no regresa estos recursos”.

La madrugada del 27 de febrero de 2020, Vásquez Reyes, también exjefe de asesores de Mancera Espinosa, fue detenido en su casa en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, por los delitos de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal.

Horas después, un juez de control le dictó prisión preventiva justificada y a principios de marzo siguiente fue vinculado a proceso, además de que le reiteraron la medida en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El 22 de septiembre de 2021, el exfuncionario obtuvo de un juez de control el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria pues se acogió a un criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador de la FGJCDMX y que ya les había dado nombres y datos de personas implicadas en presuntos hechos ilícitos.

Ayer, ocho meses después, la Fiscalía capitalina informó que el exfuncionario regresó a prisión preventiva porque los elementos aportados por éste “no resultaron suficientes para constituirse en prueba” y no aportó información “esencial y eficaz” al proceso que se le sigue.

Y aunque su defensa alegó que debía seguir en su domicilio, por motivos de salud, la Fiscalía acreditó que el acusado no presenta ningún padecimiento crónico degenerativo que lo amerite. Así, Vásquez Reyes volvió a dormir en una celda del Reclusorio Norte.