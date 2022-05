Una mujer se queja de que instalaron en Polanco un antro "tipo Insurgentes Sur" y se viraliza (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una mujer que vive en Polanco se volvió tendencia en redes sociales por sus quejas contra la instalación de un antro “tipo Insurgentes Sur” que le quita categoría a una zona donde sus habitantes le aumentan la plusvalía.

La cuenta de “mimoochanel” de TikTok difundió el video en el que la mujer mostró su indignación por la apertura de un bar en la avenida Presidente Masarik, que le quitaba exclusividad a la colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Polanco":

Por la misma razón. https://t.co/nwLJyvypWu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 20, 2022

“O sea, se buscó tener una categoría en esta avenida, que le da plusvalía a todas nuestras propiedades. Todas las propiedades de alrededor. Las rentas cada día nos suben y cada día el predial nos sube de una manera significativa”, comentó la mujer en un video de 1:33 minutos, grabado por una de sus amigas, quien también aprobó lo dicho.

Y después vino la queja: “Para que lleguen y nos pongan un antro tipo Insurgentes Sur”, indicó y quien la grabó comentó: “¡Exacto!”

Siguió la quejosa: “El diseño, las luces en las noches, porque ya vi cómo ponen las luces verdes, rojas, fosforescentes, rosa, amarillo –alegó mientras manotea de un lado a otro–, oye, perdón, pero le están quitando toda la categoría a la zona”.

Dijo que una cosa es que sea legal y otra cosa es que vaya en armonía con la categoría de la zona.

“Esa categoría, a nosotros nos cuesta”, dijo y la amiga contestó: “Así es”. La mujer continuó: “Porque nos cuesta en la renta, nos cuesta en el predial que cada día lo suben más. Y nos traen un antro de Insurgentes Sur.

“O sea, me da una vergüenza pensar que este antro está en la avenida principal con la…”, dijo, y su amiga la interrumpió, “con la zona más cara de la ciudad de México”, pero la mujer rectificó: “No solamente de la Ciudad de México, de todo el país y me traen un antro de Insurgentes Sur”, se quejó.

Aseguró que “legal o no legal” le daba vergüenza que pusieran “esa imagen, ese diseño” de antro y preguntó “¿a qué tipo de gente están buscando?” para ir a ese lugar.

“O sea, las cuentas de acá al lado, en los restaurantes, no bajan de 800 pesos y me van a traer ¿a qué tipo de gente? O ¿a quién está dirigido este diseño? ¿A gente de Insurgentes sur? Perdón, pero no”.

Un hombre que iba con ellas habló: “A los wannabe y a los niños bien”.

La ofendida mujer retomó la palabra: “Por favor, ¡no!”, indicó en la grabación hecha para la plataforma Tik Tok, pero que después fue compartida en otras redes sociales.

El video se volvió viral en esa plataforma y cuenta con más de 7 mil reproducciones, más de 40 mil “me gusta” y más de 4 mil comentarios, donde se burlaron diciendo que si quería coperacha para unas licuachelas en Mazaryk o qué antro era para ir a vender esquites afuera. Uno más dijo que quería poner un local de micheladas y otro de gomichelas.

También se burlaron porque dijo que “renta” en Polanco, otro propuso hacer un baile sonidero sobre la avenida principal y hubo quién creyó que era una parodia.

No faltó el de Monterrey que cuestionó el comentario de que Polanco es la zona más cara de México: “¿Del país? Se nota que no viaja y no conoce San Pedro Garza en Nuevo León”.

En redes sociales no dejaron pasar el video de la indignada mujer y comenzaron las peticiones para que dejara de decir “Insurgentes sur”.

Otro más consideró que la vida de estas personas debe ser tan privilegiada que terminan quejándose de focos cuando esa persona espera que la carne de sus tacos no sea de perro.