Sheinbaum desmintió “rumor” sobre que pediría licencia en julio para ausentarse del cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió lo que llamó “rumor”, en el sentido de que pediría licencia en julio próximo para ausentarse del cargo, y aseguró que terminará su mandato al frente de la Ciudad de México.

Sin embargo, adelantó que seguirá asistiendo a actividades fuera de la capital mexicana, como lo ha hecho los últimos fines de semana, al acudir a actos de campaña de los candidatos de Morena en los estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

“Por ahí andaba un rumor de que ya nos íbamos. No, no nos vamos. Así que, tenemos un mandato popular de entregar la ciudad con buenas cuentas y lo hemos hecho hasta ahora. Así que vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde en la Ciudad de México, seguir entregando buenas cuentas, sobre todo a quien más lo necesita”, dijo la mandataria local en un acto oficial ante habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón.

Aunque no lo mencionó, Sheinbaum Pardo se refirió al contenido de la columna de Salvador García Soto en el diario El Universal, titulada “Sheinbaum alista licencia en julio; quiere la presidencia de Morena”. El texto afirma que la morenista pediría licencia para separarse del cargo en julio próximo y buscar la presidencia nacional de su partido, que se renueva en 2023. Con ello, podría recorrer el país libremente para fortalecer su imagen y construir su candidatura presidencial para 2024.

Cuestionada por la prensa sobre el tema, contestó: “No. He estado apoyando, como ustedes me han visto, a distintos estados y cada vez que voy no creo que sea correcto que reciba yo mi percepción de ese día, entonces pido licencia por ese día. Pero por ahí salió un artículo, pero más rápido cae un hablador que un cojo”.

-¿Seguirá en actividades fuera de la Ciudad de México?

-En algunos momentos sí, pero mi obligación permanente es aquí con la Ciudad.

-¿Va a terminar su mandato?

-Sí, vamos a estar aquí al frente de la ciudad.

Al preguntarle si este fin de semana asistirá a los cierres de campaña de los candidatos morenistas, Claudia Sheinbaum titubeó y dijo que mañana ella y su equipo de trabajo tomarán la decisión.