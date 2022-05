“Les va a ir muy mal”, dice Sheinbaum a legisladores del PAN tras críticas por la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como “ruin, poco ético e inmoral” la actuación de legisladores del PAN que ayer y hoy criticaron el trabajo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México con las víctimas y con el proceso de justicia a un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro.

“No solo legisladores del PAN, los conservadores, ese grupo es… les va a ir muy mal, porque es ruin; realmente, lo que han estado haciendo es –yo diría– poco ético e inmoral el querer utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente. Eso a la gente no le gusta, pero muestran lo que son y eso es lo que han estado tratando de hacer, en este y en otros casos. Más bien, deberían evaluar y analizar su propia actuación”, dijo.

En su conferencia matutina, se fue directo contra una de las panistas que más la critica: “A mí me parece una falta de respeto y una ruindad, Mariana Gómez del Campo en la mañana hablando de un número de víctimas que ni siquiera es el número, no sé, hablaba de 27, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad no les interesan las víctimas, lo que quieren es hacer un uso político”.

Al estilo de los morenistas, Sheinbaum agregó: “Nosotros no somos así y lo sabe la ciudadanía, cómo hemos actuado siempre, cómo vamos a actuar siempre; y la ruindad está en otro lado, es ruin, inmoral, poco ético, no tienen calidad moral”.

“No hubo problema de mantenimiento”

Cuestionada por la prensa sobre si Florencia Serranía quedó a deber a la ciudadanía una comparecencia ante el Congreso local, puesto que al mismo tiempo de que era directora general del Metro cuando ocurrió el colapso de la Línea 12, también lo fue del área de Mantenimiento, Claudia Sheinbaum, amiga personal de ésta desde hace años, subió el tono de voz y aseguró:

“¡No hubo problema de mantenimiento! Eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, eso lo dicen todos los dictámenes: las filtraciones del tramo subterráneo son parte del proceso que hubo de construcción, los cárcamos, etcétera. Entonces, no hubo un problema de mantenimiento; están las bitácoras de mantenimiento y está todo el trabajo de TSO, que es una empresa que realiza el mantenimiento”.

Y, sin contestar lo de Serranía Soto, desvió la respuesta para explicar todos los trabajos de “corrección” que actualmente se hacen en la “Línea Dorada”. Luego, se siguió de largo para reiterar la cooperación “de manera incondicional, y eso es muy bueno, muy, muy bueno”.