Consejeros están en su derecho de impugnar la reforma al IECM: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) “están en su derecho” de impugnar las reformas al organismo aprobadas la semana pasada por el Congreso capitalino, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y adelantó que su administración también defenderá los cambios.

“Por supuesto que están en su derecho de irse a las siguientes instancias y también, el gobierno de la Ciudad al Congreso a defender su propuesta”, dijo este lunes en conferencia.

Cuestionada sobre las declaraciones públicas de algunos consejeros electorales en el sentido de que buscan la vía jurídica para echar abajo lo aprobado en el Congreso de la CDMX el pasado viernes y que llevaba el aval de su gobierno, Sheinbaum Pardo recordó que antes de la votación hubo un “proceso de diálogo” con el IECM y que lo votado es importante para los capitalinos.

“No fue algo que se decidió solamente en oficinas de Jefatura de Gobierno con algunos diputados, hubo una serie de pláticas que llevaron a esta decisión”, aclaró.

Y argumentó: “Nada más decirles, por ejemplo, el Órgano Interno de Control creció en 67% el número de plazas del 2014 al 2018. Entonces, ¿para qué requieres un Órgano Interno de Control de ese tamaño?, que además estaba en manos de una persona que hoy está en la cárcel”, en referencia a Nelson Toledo, hermano del exdiputado federal, Mauricio Toledo, quien tiene una orden de extradición de Chile por el delito de enriquecimiento ilícito.

Como segundo punto, la morenista se refirió a la eliminación de la Unidad de Fiscalización del IECM: “la fiscalización hoy, por Constitución y las leyes, la hace el Instituto Nacional Electoral, es federal. Entonces, ¿para qué requieres una Unidad de Fiscalización en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Entonces tiene lógica, tiene sentido la propuesta que aprobaron los diputados y hubo una serie de pláticas”.

No quiere debate con consejeros

Ante la insistencia de la prensa por los argumentos de los consejeros electorales en defensa del IECM, Sheinbaum Pardo cortó de tajo:

“No voy a entrar en un debate con los consejeros, creo que la propuesta que se planteó es para el beneficio de la ciudad y para el beneficio de la democracia de la ciudad. Ellos pueden tener argumentos, y creo que el debate que se dio en el Congreso, lo que muestra es que no se requieren estos organismos llenos de burocracia que… es decir, la burocracia no garantiza la democracia, o más burocracia no garantiza la democracia. La democracia la garantiza la participación del pueblo, es la soberanía del pueblo”.

Calmados los ánimos, la morenista aclaró que, hasta el mediodía de este lunes, su gobierno no había recibido la notificación del Congreso de la CDMX de la aprobación de las reformas al IECM. Agregó que, en cuanto la reciba, se hará la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Respecto al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores que serán despedidos por la reestructuración, -se estima que sean al menos 100-, explicó que existen recursos suficientes para sus liquidaciones. “Los derechos laborales se cumplen; eso no está a discusión”, dijo.

Ese recurso, detalló, saldrá de los 50 millones que se ahorrará el IECM con la reestructura y lanzó: “la democracia, como lo he dicho, no requiere el dispendio de recursos; al contrario, hay una mejor democracia si hay un uso adecuado de los recursos y que los recursos vayan justamente para el beneficio del pueblo”.