Layla Masaryk: denuncian secuestro de una mujer, la Fiscalía lo niega y la polémica sigue en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de que el antro Layla Masaryk aseguró que investigó la desaparición de una mujer dentro del lugar y que la fiscalía general de justicia de la capital del país señaló que no había denuncias por este caso, la cuenta de Instagram Femx.Fem denunció la impunidad con la que operan los dueños de este lugar.

“#YoTeCuido. Es imposible creer que la impunidad es tan grande en México que a los dueños de un antro se les hace fácil secuestrar mujeres y después devolverlas” y pidió compartir la publicación con más mujeres para que nadie vuelva a ser víctima de ese antro.

Las opiniones en esta red social se dividieron entre quienes creyeron la historia compartida en esta página y quienes le creyeron a la fiscalía.

“Entiendo perfecto y créeme que si fuera cierto sería de las primeras apoyando. Pero esta información es falsa, fiscalía sacó ya un comunicado donde no tienen ninguna denuncia y no la va a haber en este caso porque no existe la niña”, publicó @llucia_woo.

Karinagteran le respondió: “Ojalá fuera como piensas Pam, pero no. Hay gente poderosa que hace lo que sea necesario para callar a las víctimas y eso nos hace inexistibles (sic)”.

La dueña de la cuenta ppamm_p_h le respondió que la entendía perfectamente y deseó que no pasara esto en México. “Pero en este caso me súper consta que no es verdad, y soy mujer y soy mamá y puedo meter las manos al fuego diciendo que esto no es verdad.

“Y en ocasiones como esta, en vez de ayudar a alguien se está perjudicando no solamente al lugar, implican a personas y familias y no es justo”, señaló.

A otros le sonó rara la historia porque no creyeron que si fueran a secuestrar a alguna persona le dirían que la devuelven en tres días o también “el de la barra” le diría a esa persona que le gustó al patrón y la regresan en una semana, como si fuera algo normal.

“Parece de guion, como si todos los que trabajan ahí fueran malos de una película”, consideró luisdvilla.

¿Qué dicen que pasó en Layla Masarik?

Hace una semana, una usuaria denunció en redes sociales la desaparición de su amiga en ese lugar.

“Ella narra que cuando le preguntaron a la gente de la barra esto le contestaron: ‘Le gustó al dueño y se la llevó, se las devuelven en una semana’”, indicó esta página.

Compartió la publicación de la denunciante en la que señaló que fueron un grupo de 4 mujeres que estaban en una mesa, cuando una de ellas fue al baño y su novio la estaba esperando afuera pero nunca salió.

“El novio le preguntó a un guardia de seguridad y este le respondió: ‘te la regresamos en 3 días’. Efectivamente, la niña fue secuestrada por unos días”, contó la cuenta de la usuaria de la que se desconoce el nombre.

Finalmente, comentó que la presunta víctima ya estaba con sus familiares que creen que fue abusada sexualmente debido a su comportamiento extraño.

La cuenta fmx.fm añadió que esta no es la única denuncia contra ese lugar por parte de mujeres que han ido a ese antro. “Layla Masaryk no es un lugar seguro para las mujeres”, señaló.

El 28 de mayo, la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México comunicó, en sus redes sociales que no tenían denuncias de ninguna mujer, familiar en agencias y fiscalías sobre la denuncia en el Layla Masarik.

“Contundentemente les decimos que investigamos todos los delitos contra las mujeres sin impunidad”, indicó y advirtió que estaría en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para recabar información y garantizar la seguridad de todas las mujeres de la ciudad de México.

Estamos en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recabar información y garantizar la seguridad de todas las mujeres en la Ciudad de México. Pedimos a la ciudadanía que nos contacte si tiene información. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 29, 2022

Por su parte, el antro emitió un comunicado en el que señaló que la denuncia a través de Facebook fue sobre un hecho que nunca tuvo lugar, informó que no existe denuncia al respecto y que se pusieron a indagar por su cuenta pero no existen víctimas, familiares, conocidos o alguna persona que se haya acercado a ellos o a las autoridades a denunciar “esto que de mala fe se nos acusa”.

Señaló que tampoco hay búsqueda de alguna mujer que haya acudido a su establecimiento.

“Siempre nos hemos distinguido por procurar la seguridad de todos nuestros clientes y así seguiremos cumpliendo”, agregó.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en lo que va de este año se han reportado 38 secuestros de mujeres, de los cuales cinco son de menores de edad y han sido denunciados dos en Veracruz, dos en Baja California y uno en Tamaulipas.