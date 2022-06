“No, no es Suiza”, el tuit de Claudia Sheinbaum que generó críticas y burlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un tuit escrito por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para presumir el Parque Ecológico Xochimilco con la frase “No, no es Suiza”, desató la crítica de los internautas, quienes lo usaron en su contra para comparar hechos ocurridos durante su gestión en la Ciudad de México, como la tragedia en la Línea 12, el ahuehuete en el Paseo de la Reforma y la inseguridad.

El mensaje fue posteado la tarde de ayer con la frase: “No, no es Suiza es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México. #SembrandoParques”, y es acompañado de una toma aérea de dicho parque remodelado el año pasado. Hasta las 18:40 horas de este martes, el tuit sumaba suma 17.8k “Me Gusta”, había sido compartido 4 mil 768 veces y tenía 7 mil 468 comentarios.

No, no es Suiza es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México. #SembrandoParques pic.twitter.com/S4mMn6IUCy — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2022

En reacción a la publicación de la morenista, el influencer Chumel Torres escribió en la misma red “Casi tan hermoso como ver algún responsable de la línea 12 tras las rejas”.

Casi tan hermoso como ver algún responsable de la línea 12 tras las rejas uD83DuDE0D — Chumel Torres (@ChumelTorres) June 13, 2022

En el mismo sentido, se pueden leer mensajes como: “No es New York es la línea 12 del STC...”, No, no es un bombardeo en Ucrania. Es la Línea 12 del metro de la CdMx” y “¿En Suiza también se les caerá el metro por ineptos y corruptos?, todos acompañados de imágenes de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo del 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco de la “Línea Dorada”.

La usuaria @LauraYvette4 escribió: “Efectivamente NO es SUIZA, es el lugar donde los últimos años predomina el Crimen organizado evidentemente lo que más necesita la población son lugares seguros no parques bonitos rodeados de violencia… Hasta vergüenza les debería dar compararse con SUIZA. RIDÍCULOS”. El comentario es acompañado de imágenes de un cuerpo embolsado en Xochimilco.

Víctor Trujillo, intérprete del personaje Brozo, también comentó el mensaje de Sheinbaum: “Nein, nein. Das ist nicht Mexiko. Es ist eine kleine Stadt in den Alpen” o, en español, “No no. Esto no es México. Es un pequeño pueblo en los Alpes”, junto a una foto de lo que parece ser esa zona de montañas en el país europeo.

Nein, nein. Das ist nicht Mexiko. Es ist eine kleine Stadt in den Alpen. uD83CuDDE8uD83CuDDED pic.twitter.com/gpywKrYijW — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 14, 2022

También sobre el ahuehuete

Los comentarios también fueron alrededor de la polémica por el estado amarillento de las hojas que ya muestra el ahuehuete sembrado en el Paseo de la Reforma hace apenas 9 días. @mayte_1974 escribió:

“No, no es Central Park...es el ahuehuete que ya se te secó...”, acompañado de la foto que le ha dado la vuelta a las redes sociales.