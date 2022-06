Sheinbaum da positivo a covid-19 por segunda ocasión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en lo que va de la pandemia por Covid-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio positivo al virus, aunque dijo que está “bien y trabajando”.

Así lo dio a conocer esta noche en su cuenta de Twitter: “Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

El anuncio del contagio de Sheinbaum ocurre apenas tres días después de que fue de las principales oradoras en el acto masivo del domingo 12 del partido Morena en Toluca, Estado de México, en el que se le vio sin cubrebocas y caminando entre cientos de personas que le pedían fotografías y selfies.

En el templete, compartió micrófono con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El lunes 13 Sheinbaum acudió a la reunión del gabinete de seguridad federal en Palacio Nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, ofreció una conferencia junto al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, se reunió con el director del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Paul Ladd, y otros diplomáticos.

El martes 14, a primera hora, acudió a la Escuela Secundaria Técnica 63 “Melchor Ocampo”, donde también se tomó varias fotos y se abrazó con los estudiantes, acompañado del titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández.

Más tarde, dio conferencia al lado del secretario de Gobierno, Martí Batres, y de los directores del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo; y de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino.

Hoy, Sheinbaum Pardo no acudió a la conferencia matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento “por cuestiones de agenda” y por estar “en reuniones privadas”, según dijo el área de Comunicación Ciudadana.

El 27 de octubre de 2020, la morenista anunció, también en su cuenta de Twitter: “Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCDMX y @incmnszmx Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre”.