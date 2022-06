Suspenden 78 unidades del transporte público concesionado al arrancar operativo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el primer día del operativo para revisar el servicio de microbuses y autobuses este miércoles en la Ciudad de México, 78 unidades fueron suspendidas y dos enviada al depósito vehicular, mejor conocido como corralón, informó el secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous.

En este arranque, de mil 56 revisiones se llevó a cabo la suspensión de 78 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia Tipo “C” vigente, seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañante. Del total, 76 fueron suspendidas y dos fueron remitidas directamente al corralón por incumplir con todos los requisitos anteriormente señalados. En general, se registró un cumplimiento de acuerdos de manera general del 92.61%, informó Lajous.

En conferencia, detalló que 94.4% de las unidades revisadas cumplieron con las medidas de mejoramiento del servicio, mientras que las principales suspensiones fueron las siguientes: un conductor cobraba tarifas no autorizadas con el aumento de 1 peso, 9 no llevaban uniforme, 14 no tenían licencia vigente y 6 unidades no tenían póliza de seguro. En estos últimos dos casos, dijo que la sanción durará hasta que corrijan la falta.

Comentó que en algunos casos, detectaron que, al saber que el operativo estaba en un Centro de Transferencia Modal (Cetram), los choferes ya no entraban a éste, sino que bajaban a los pasajeros antes, para evitar la revisión. En esos casos, la autoridad movió a sus personal para revisar a todas las unidades.

Las revisiones comenzaron a las 6:30 de la mañana en 14 puntos simultáneos de loa 42 que serán verificados a lo largo del día, entre Cetrams y bases. Hasta las 11 horas se habían hecho 540 revisiones con personal de la Semovi, las secretarias de Seguridad Ciudadana (SSC) y Gobierno (SecGob) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Los primeros puntos que se revisaron fueron: Tasqueña, Tacubaya, Universidad, Tláhuac, Huipulco, Cuajimalpa, Puerto Aéreo, 18 de marzo, Viveros, Goitia, Miguel Ángel de Quevedo, Mixcoac, Chapultepec y Central de Abasto.

Lajous recordó que estos operativos “no son sorpresa”, pues fueron anunciados públicamente y en las mesas de trabajo con los transportistas. Aclaró que “no nos estamos extralimitando ni abusando, sino poniendo las reglas” para un mejor servicio. Y subrayó que si las unidades y choferes no corrigen las faltas por las que fueron sancionados, las consecuencias serán mayores, incluso hasta la cancelación de la concesión y la ruta.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que “es un operativo exitoso, hay apoyo de la ciudadanía” y que las revisiones se realizaran, de manera “bastante fuerte” durante junio y hasta el 31 de julio.

“Esperamos que las rutas se pongan en orden en los días siguientes, porque los operativos van a continuar”, advirtió.