Expertos recomiendan poner una barrera de protección al ahuehuete de Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado del ahuehuete plantado en el Paseo de la Reforma, especialistas recomendaron a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) poner una barrera de protección en un radio de 4 metros que evite la compactación y contaminación de la tierra.

“Hay que evitar, lo más que se pueda, ingresar a esa área de seguridad con la finalidad de evitar el ingreso de patógenos que se pudieran traer en los zapatos (…) por ello invitamos a la población a no acercarse, por el momento al árbol, para darle su espacio, nos podemos tomar la foto desde las afueras de la glorieta, para darle ese espacio que necesita para su adaptación”, dijo Adrián Cavazos Gómez, gerente de Viveros Regionales.

El representante del vivero de Nuevo León que donó el espécimen a la Ciudad de México adelantó que en unos 20 días, éste empezará a disminuir la caída de hojas y comenzará el brote de hojas verdes que durará entre dos y tres meses.

Tras una revisión presencial en la glorieta, luego de la polémica desatada por el aspecto de árbol “seco”, detalló que, “desde el punto de vista técnico, el árbol no está muerto, está en un periodo de transición. Se está adaptando al nuevo clima, a una nueva altura y por el trasplante. Hay que dejarlo reposar, darle su espacio, que se adapte. Hay que recordar también que hubo un accidente, donde el árbol se movió unos centímetros por el jalón que el auto dio a uno de los tensores”.

Cavazos Gómez aclaró que una de las señales de alerta cuando un árbol está muerto es que todas las hojas se tornan color café y son difíciles de quitarlas del tallo, situación que no ocurre con el ahuehuete sembrado el pasado 5 de junio en Paseo de la Reforma.

Acompañante del especialista, Marina Robles, titular de la Sedema, comentó algunas de las recomendaciones que les hizo el especialista y que se extienden a la ciudadanía:

“Conviene no acercarse por el momento en estos primeros meses a la zona donde está el cepellón, donde está la zona de raíces del árbol para que el suelo no se apisone, no se compacte y el agua pueda penetrar bien y que la raíz respire”.

Por ello, pidió a los ciudadanos: “Permitamos que el ahuehuete se adapte, se sienta bien recibido y, por lo pronto, no nos acerquemos demasiado a él”.

La funcionaria recordó que antes de que fueran plantado el ahuehuete, se sustituyó el suelo de la glorieta y recibió tratamiento preventivo, le aplicaron biológicos para garantizar su buen desarrollo, además de un enraizador en el cepellón para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Por último, anunció que en los próximos días, grupos de educadores ambientales explicarán a la gente los cuidados y la razón para no acercarse por el momento al ahuehuete. Dijo que se va a poner un jardín y a extender el tamaño de la glorieta con una banqueta para que se pueda caminar y apreciar el jardín y el árbol.