"No les tengo miedo", advierte Sandra Cuevas a AMLO y Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arropada por cinco alcaldes y alcaldesas de oposición y con un discurso que llegó hasta las lágrimas, Sandra Cuevas, edil en Cuauhtémoc, le mandó un mensaje claro a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¡No les tengo miedo!”.

En la explanada del deportivo Guelatao, ubicado en la colonia La Lagunilla, el mismo que cerró durante 41 días con el argumento de hacerle arreglos para seguridad de los usuarios, hecho por el que fue denunciada y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó su destitución e inhabilitación, notificada el lunes 13, aseguró:

“Quiero decirle, señor presidente, que en algo nos parecemos usted y yo. Yo soy aferrada como usted, yo soy necia como usted, lucho como usted, pero yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres y quiero decirle a usted presidente de la República Mexicana, a usted doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por más que me amenacen, por más que me amedrenten, ¡no les tengo miedo!”.

Ataviada con un traje blanco largo y frente a decenas de seguidores que le gritaban “¡Fuerza Sandra!”, acusó que, tanto Sheinbaum como López Obrador “echaron a perder” a la capital y al país “por sus venganzas” de las que, se dijo víctima por haberle arrebatado la demarcación a Morena, cuya candidata era Dolores Padierna, el 6 de junio del 2021.

“No aprovecharon esta oportunidad y ahora persiguen y ahora fabrican delitos, eso es lo que está haciendo Morena”, dijo.

En un tono serio, pausado y en ocasiones alzando la voz, la oriunda de Azcapotzalco, conocida por vestir ropa de marcas prestigiadas como Carolina Herrera, Armani y Chanel, recordó que ella no nació en una familia de políticos, sino de comerciantes y, por ello, aseguró: “a mí no me mueve el dinero, lo que me mueve es tanta injusticia”.

Y, añadió: “Aquí estoy. Hay mucha Sandra Cuevas, hay mucha alcaldesa y voy a seguir haciendo lo correcto. Creo en el respaldo que hoy me están dando mis compañeros , porque al estar ellos aquí, expresándome su apoyo, los empiezan a perseguir, pero vamos a seguir trabajando”.

A su lado estaban los alcaldes del PAN: Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo; Santiago Taboada de Benito Juárez, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Lía Limón de Álvaro Obregón, y Alfa González de Tlalpan.

Los aliancistas-priístas ausentes fueron Adrián Ruvalcaba de Cuajimalpa, Luis Gerardo Quijano de Magdalena Contreras, y el empresario Giovani Gutiérrez de Coyoacán, quienes, por cierto, han destacado por sus acercamientos en eventos públicos con Sheinbaum.

“¡Déjenos trabajar!”

En el acto, los alcaldes de oposición manifestaron su apoyo a Cuevas Nieves y coincidieron en que, desde que fueron electos el año pasado y comenzaron su gestión en octubre del 2021, han sido perseguidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum; entonces le pidieron que los deje trabajar.

Limón dijo: “este gobierno de Morena persigue a la oposición, no a la corrupción”. Tabe la secundó: “Se la pasan friegue y friegue y no nos dejan trabajar”. Taboada fue más allá: “No tenemos miedo a las denuncias y a la Unidad de Inteligencia Financiera, aquí los esperamos”.

Al acto acudieron diputadas locales y presidentes locales del PAN y PRI, comerciantes del Centro Histórico y vecinos de la Cuauhtémoc.