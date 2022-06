Transportistas levantan bloqueos y se van al Zócalo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de cuatro horas de que estuvo ahorcada la vialidad en 16 puntos torales de la Ciudad de México y se afectó a miles de capitalinos, alrededor de las 11:00 horas fueron liberados los bloqueos que realizaron cientos de conductores de transporte concesionado en exigencia de un aumento de tarifa.

Sin embargo, los manifestantes aún realizan marchas en carriles de baja velocidad y laterales y custodiados por policías en las avenidas Tlalpan, Tláhuac, Taxqueña, Constituyentes, Ignacio Zaragoza y Viaducto rumbo al Zócalo capitalino, donde se tiene programado que sus dirigentes ofrezcan una conferencia de prensa a las 13:00 horas.

Los bloqueos comenzaron alrededor de las 7:00 horas y fueron desactivados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre las 10:00 y 11:00 horas.

Benjamín Flores

Con movimientos estratégicos y ayudados de sus escudos protectores, los uniformados, hombres y mujeres, encapsularon a los manifestantes y los orillaron hasta liberar las vialidades.

En algunos puntos hubo ligeros enfrentamientos con empujones, jalones y gritos. En Insurgentes Norte, a la altura de Indios Verdes, usuarios del transporte, molestos por el bloqueo, intentaron mover un vehículo que bloqueaba la vía y los transportistas se opusieron. El gobierno capitalino no reportó ninguna persona lesionada.

Eduardo Miranda

Fueron menos de lo esperado

En conferencia, el secretario de Gobierno, Martí Batres, destacó que el bloqueo de esta mañana de los transportistas fue “menor” a lo previsto. Explicó que la autoridad esperaba bloqueos en más de 16 puntos, durante más tiempo; es decir, que terminara hasta las dos o tres de la tarde.

Agregó que también esperaban la presencia de más manifestantes pero, según sus cálculos, sólo participaron unos mil 100 choferes y concesionarios.

“Había una expectativa mayor, que iba a haber más puntos de bloqueo, no fue una movilización tan grande, no hubo tantos puntos y no duraron tanto tiempo”, dijo.

Batres Guadarrama consideró que la participación fue menor por el llamado que ayer hizo el gobierno capitalino a no bloquear las vialidades, además de que “no todos los transportistas estaban en la idea de protestar”.

Los puntos donde hubo bloqueos fueron:

Zona Norte

1. Insurgentes Norte y Calzada Ticomán

2. Calzada Ticomán y Acueducto de Guadalupe

3. Calzada San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo

Zona Sur

4. Av. Insurgentes y Dr. Gálvez

5. Av. Revolución y Dr. Gálvez

6. División del Norte y Calzada de Tlalpan

7. Av. Taxqueña y Canal de Miramontes

8. Prol. División del Norte y Av. Muyuguarda

9. Francisco Goitia y 16 de Septiembre

10. 20 de Noviembre y Guadalupe I. Ramírez

11. Av. Chapultepec y Av. México

Zona Oriente

12. Calz. Ignacio Zaragoza y Guelatao

13. Av. Tláhuac y Periférico

14. Av. Tláhuac y Agustín de Iturbide

15. Av. Tláhuac Chalco y Acueducto

Zona Poniente

16. Av. Constituyentes y Paseo de la Reforma