Ruta 57 denuncia abuso y persecución en operativos; es la de más quejas, responde la Semovi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Choferes y concesionarios de la Ruta 57 del transporte público concesionado se manifestaron frente a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a la cual acusaron de abuso, persecución y hostigamientos con los operativos para mejorar el servicio, por los cuales ya les remitieron 14 unidades al “corralón”.

Por su parte, la Semovi argumentó que esa ruta es la que más hechos de tránsito ha tenido -17 desde 2021-, además de que es la que tiene más reportes a través del sistema SUAC, con 339 quejas; así como 340 denuncias a través de redes sociales.

La protesta de los transportistas inició alrededor de las 10 horas, cuando decenas de choferes llegaron con sus unidades y mostraron pancartas en las que denunciaban: “Sí a los operativos para la mejora. No a los abusos”, “Alto a la represión” “Por $1 peso nos reprimen” y “X un peso Q me diste de aumento quieres un transporte de primer mundo. Entiéndelo, un peso no alcanza para nada”.

Gabino Ortega, presidente de Enlace de Transportistas y Asociados (ETA), que incluye a la Ruta 57, denunció que la autoridad habla de quejas ciudadanas, pero que no les ha mostrado pruebas de ellas. Agregó que las sanciones a la ruta son “por consigna” y por haber solicitado aumento a la tarifa.

"Por pedir tarifa nos metieron al corralón, de a pesito el corralón, quieren hacer creer que somos unos cafres, que hay quejas anónimas, pero no dan nada, todo es ficticio y solo emplearon la fuerza del Estado para remitirnos al corralón", agregó.

Por ello, pidió el cese de los operativos “desmedidos” de la autoridad en su contra. Y puso como ejemplo, que la autoridad se ha llevado unidades al depósito, “solo por llevar un vidrio polarizado”. Y agregó que ya interpusieron amparos ante autoridades federales y quejas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

La ruta 57 corre de Barranca del Muerto y Mixcoac hacia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Protesta afuera de Semovi. Foto: Germán Canseco

La de más quejas

En respuesta a la protesta de los transportistas, la Semovi emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que la ruta 57 es la que más hechos de tránsito ha tenido: 17 desde 2021.

Detalló que, entre las quejas de los usuarios destacan “que los operadores manejan a exceso de velocidad, compiten por el pasaje, bloquean calles con sus unidades, además de verse involucrados en grescas y conducir bajo los efectos del alcohol”.

Por ello, argumentó que se implementó un operativo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), del que resultó el traslado de 16 unidades a depósitos vehiculares.

Además, informó que dos conductores fueron detenidos por la policía capitalina mediante el Alcoholímetro por manejar en estado de ebriedad.

La dependencia que dirige Andrés Lajous, destacó que el operativo hacia dicha ruta, “se realizó al margen de los dispositivos de acciones de mejora al transporte público implementados desde el 15 de junio”.

La Semovi informó que, desde entonces, el gobierno de la CDMX ha revisado 3 mil 310 Unidades y de las cuales 272 han sido sancionadas, 11 de ellas con remisiones a depósitos vehiculares.

Por último, conminó a todos los concesionarios a mejorar su servicio, cumplir con sus obligaciones administrativas, respetar el reglamento de tránsito y a los usuarios.

Cuestionada sobre la protesta de los transportistas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue clara: “Hay que ponerse en orden; para que no haya suspensión de actividades tienen que cumplir. Así de sencillo”.