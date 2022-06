Sheinbaum asistirá a la 44 marcha del Orgullo LGBTTTI+; conoce los detalles del operativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 44 marcha del Orgullo LGBTTTI+, que se realizará este sábado 25 de junio, estará dedicada a las mujeres de la diversidad sexual y se espera la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para recibir un pliego petitorio de los participantes.

No es una marcha oficial, es una marcha convocada por la sociedad civil, pero acudiremos al Ángel de la Independencia porque me pidieron ir para que me hagan la entrega de un pliego petitorio", aclaró la mandataria local.