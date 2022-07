Caravanas de migrantes vienen a México para afiliarse a Morena: Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva polémica declaración, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que las caravanas de migrantes vienen a México para ser empadronados en Morena y formar “otro coto de poder” para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que al mandatario federal “le gusta” tener un país con gente pobre “porque es a la que puede manipular” y, con ello, evitar que México sea una gran potencia.

La mañana del martes 28 de junio, en el programa “Desayunando con” en el canal de Youtube AtypicalTV, que dirige el publicista Carlos Alazraki, acompañado del exdiputado del PRI, Javier Lozano, la edil aliancista opinó sobre el Ejecutivo federal:

“Le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular, definitivamente. Porque si no, no le salen los números. Ahora, por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad. Vienen ¿para qué? Para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”.

Cuevas Nieves, identificada como cercana al senador Ricardo Monreal, exjefe delegacional en Cuauhtémoc, añadió:

“No podemos permitir que Morena continúe, debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza. No es que esté mal vivir en la pobreza, sin embargo, es importante dotar a la gente de servicios de salud, de tecnología, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia”.

Y remató al decir que él (López Obrador) “no quiere que seamos una gran potencia, él quiere que se retroceda, eso es lo que él desea”.

Antes de hacer esta declaración, Sandra Cuevas adelantó que ésta “va a ser consecuencia de otra denuncia, otro proceso” en su contra.

Ayer, la alcaldesa de Cuauhtémoc también se lanzó contra el presidente López Obrador a propósito de su declaración contra Alazraki. En su cuenta de Twitter, escribió: “Desde el gobierno de la alcaldía #Cuauhtémoc condenamos enérgicamente las desafortunadas declaraciones del Presidente @lopezobrador_ al referirse a @carlosalazraki como “Hitleriano”, agravio que además atenta contra la comunidad judía. Mi solidaridad con Carlos y su familia”.