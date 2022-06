Padres acusan desorganización y falta de vacunas contra covid-19 para niños de 11 años en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de niños de 11 años que los llevan a vacunar contra el covid-19 denunciaron que desde ayer no hay dosis suficientes en varios centros de salud en alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztapalapa, además de que acusaron mala organización para atender a los menores.

En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que ya comenzó la distribución de más dosis del biológico Pfizer y que, “se espera que entre las 11:00 y las 13:00 horas de este jueves la atención se normalice”. Agregó que “están garantizadas” las dosis para los menores residentes en la capital, ofreció una disculpa por los inconvenientes y pidió a los padres de niños de otros municipios esperar su turno en las entidades donde viven.

La falta de vacunas se da un día después de que el gobierno local informó que hoy abrirían otros 16 centros de salud para atender la alta demanda; en total son 55. De acuerdo con las fechas establecidas por las autoridades, sólo quedan hoy y mañana para atender a quienes falten de los alrededor de 100 mil menores con 11 años cumplidos o de 10 que cumplan los 11 antes del 31 de diciembre de 2022.

“Pésima organización para la vacunación de niños de 11 años en @Alcaldía_Iztapalapa. No dan informes, filas de más de 1km, no hay suficientes #vacunas, es la segunda sede y no hay revisión de papeles previa. Este no es el trato que niñas y niños merecen. #pesimo @GobCDMX”, escribió la usuaria @MalevoLau.

“De acuerdo a su calendario correspondían ayer y hoy vacunas en las cedes (sic) de Gustavo A. Madero y no hay desde ayer, ayer dijeron que llegaban hoy y hoy que mañana, entonces, habrá mañana? piden se respeten calendario y edad y los niños no asisten a la escuela, solo tiempo perdido”, dijo @loohil.

“Pero si ni siquiera mandan las vacunas a los lugares asignados. el día de ayer que le tocaba a mi hija que ya no tenían y hoy casi 5 horas en el Centro de Salud de Chinampac de Juárez Iztapalapa y que no les han llegado”, dijo @Axelmitaar26.

Distribuyen más dosis

En respuesta, la Secretaría de Salud (Sedesa) y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) informaron esta mañana que, ante la alta demanda de vacunas, “ya comenzó la distribución de más dosis y se espera que entre las 11:00 y las 13:00 horas de este jueves la atención se normalice”.

Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la ADIP, escribió en su cuenta de Twitter: “Estos días hemos visto una demanda de vacuna para niños que supera lo estimado para la CDMX. Acabamos de recibir vacunas adicionales y estamos comenzando a resurtir las unidades donde faltan. Está garantizada la vacuna y esperamos que todo esté normalizado entre 11 y 13 horas”.

El gobierno de la CDMX ofreció “una disculpa por los inconvenientes en los centros de inoculación y pide el apoyo a los residentes de otras entidades aledañas a la capital a esperar a la jornada de vacunación de sus municipios, ya que las dosis que se asignan a la Ciudad de México dependen del número de habitantes que se tienen”.

Por último, pidió “paciencia y comprensión a padres y madres de familia, toda vez que hay la garantía de que todos los menores del rango de edad que corresponde vacunar tendrán su dosis”.