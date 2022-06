Pese a fallo del Tribunal Electoral, Sheinbaum niega haber violado la ley

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por enésima vez, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó haber violado alguna ley electoral en el proceso de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que no le preocupa estar en la lista de servidores públicos sancionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego, reiteró su acusación contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por “no actuar de manera correcta” durante dicho proceso de participación ciudadana. De paso, subrayó la importancia de impulsar la “nueva reforma democrática” en el país.

Así reaccionó la mandataria local ante la confirmación que ayer hizo la Sala Superior del TEPJF de la intromisión ilegal de 15 gobernadores de Morena, ella incluida, durante el proceso realizado el pasado 10 de abril.

Del total de infracciones, 15 fueron adjudicadas a Sheinbaum Pardo, por lo que ella y los otros mandatarios penalizados deberán ser registrados en el Catálogo de Sujetos Sancionados del organismo.

–¿Le preocupa estar en esta lista de sancionados?, le preguntó la prensa.

–No. Nosotros hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia y estamos convencidos, no solamente de que no violamos ninguna ley electoral, sino que estamos contribuyendo al proceso democrático de nuestro país, contestó.

Cuestionada sobre el tema en su conferencia de esta mañana, Claudia Sheinbaum quiso evadir el tema de la sanción del Tribunal y enfocarse en su constante reproche al INE.

“Primero, lo dijimos en su momento, inclusive por eso emitimos el comunicado, y lo vuelvo a decir, no tengo problema: el Instituto Nacional Electoral no actuó de manera adecuada en el proceso de revocación de mandato, no hubo la difusión suficiente y, además, ha sido totalmente parcial su actuación”, dijo.