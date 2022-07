CDHCM tiene abiertos tres expedientes por violación a derechos humanos de víctimas de la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un año y dos meses después del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) aún tiene abiertos tres de los siete expedientes que inició por la presunta violación de derechos humanos de las víctimas, sus familiares y los miles de usuarios de ese transporte, así como de los habitantes de la alcaldía Tláhuac y la zona conurbada de la metrópoli.

Así lo dijo Nashieli Ramírez, presidenta del organismo, durante su informe anual de actividades 2021. En conferencia posterior, detalló que la queja principal que se abrió de oficio tras ocurrir el hecho, aún permanece abierta, pues la Comisión está en el proceso de investigación de los hechos y en espera de que el gobierno capitalino le dé la información técnica solicitada.

Estamos también esperando que nos dé acceso la Fiscalía a parte del expediente que ellos tienen de investigación para poder hacer nuestra investigación”, agregó.

En ese proceso, el organismo ha estado pendiente de la atención a 101 víctimas del hecho desde los primeros momentos después de la tragedia y las atenciones posteriores; se brindaron servicios diversos a 98 de ellas.

Los otros expedientes abiertos tienen que ver con la investigación sobre los impactos, no solo hacia las víctimas directas y sus familias, sino a las personas indirectamente afectadas en su derecho a la movilidad.

“Hace un mes, exactamente, una buena parte del personal de la Segunda Visitaduría estuvo haciendo recorridos, desde las 4 de la mañana, por la zona, para ver exactamente, y valorar esta parte de impactos”, añadió la ombudsperson.

Adelantó que sí se ha encontrado una mayor afectación para los habitantes de la zona conurbada que usaban dicha línea del Metro como paso intermedio para incorporarse a la ciudad.

De las cuatro quejas que ya se cerraron, explicó que estaban relacionadas con la presunta negativa de dar información y atender “bien” el proceso de entrega de los primeros apoyos del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como por las quejas de abogados que acusaron que no tenían acceso al debido proceso penal que llevaba la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX). Éstas, dijo, se resolvieron en el momento y, por ello, fueron cerradas.

Sin quejas por reparación del daño

Nashieli Ramírez destacó que, respecto a la respuesta del gobierno capitalino para atender los procesos de reparación del daño, “nosotros no tenemos una sola queja de víctimas, ninguna”.

Agregó: “Fue un proceso que se hizo con apego, con un reconocimiento de la autoridad de que había una violación a derechos humanos y que ellos tenían la obligación de hacer la Reparación del Daño y Restitución a Víctimas. Y eso lo han hecho sin necesidad de que la Comisión se pronuncie para que lo hagan”.

La presidenta de la CDHCM reiteró que están enfocados en la parte de valoración de los hechos y la atención a las víctimas; “y en este caso, las víctimas no están llegando”. Y destacó: “Si nosotros ahorita estuviéramos viendo que no ha habido reconocimiento ni reparación, seguramente ya hubiéramos salido con una Recomendación. Eso sí te lo puedo asegurar”.

No obstante, no descartó que el caso del colapso de la Línea 12 derive en un Informe Especial o en una Recomendación General. “Difícilmente nos va a dar para una Recomendación específica, porque tendríamos que tener a las víctimas reclamando y no las tenemos”, dijo.

El informe

Como parte de su Informe Anual 2021, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, destacó que durante ese año el organismo registró 8 mil 307 expedientes de queja, cuyas principales temáticas asociadas fueron: reinserción social, víctimas del delito, acoso laboral, violencia familiar y violencia laboral.

Además, emitió 17 Recomendaciones que concentran casos de personas privadas de la libertad, mujeres, personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes (NNyA).

También se abrieron las dos Delegaciones de la Comisión faltantes en las 16 alcaldías, mientras que personal de la Comisión acompañó 219 expresiones de protesta social, lo que significó el despliegue de más de 100 personas en las marchas masivas. Del total, dijo que casi 49% de los acompañamientos in situ fueron en atención a movilizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres.

Ramírez Hernández destacó la participación activa del organismo en la coordinación y acompañamiento a las personas migrantes en el albergue temporal instalado por las autoridades de la CDMX en las inmediaciones de la Casa del Peregrino. Asimismo, en el proceso de mediación para que obtuvieran su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.

Al informe anual de la CDHCM estaba invitada la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero, según la ombudsperson, “no le dio tiempo de llegar”, pues estaba con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el acto del tercer aniversario de la Guardia Nacional. La asistencia de la morenista no estaba en su agenda de actividades públicas.