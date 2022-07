Presunto feminicida del Suntory niega haber disparado y denuncia fabricación de pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jesús “N” no fue quien le disparó a su esposa, la cantante Yrma Lydya, sino una tercera persona que no es un extorsionador, sino una conocida de ambos y su nombre saldrá a la luz, aseguró Ángel Fernando Hernández Guadarrama, defensor jurídico del abogado de 79 años, quien ayer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

“Es un tirador identificado por nosotros, la defensa, y por el señor Jesús. No estaba comiendo con ellos. Ese tirador es conocido de ambos, tiene una discusión, primero con ella, después con los dos, y de ahí se derivan ciertas circunstancias”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva la mañana de este viernes.

Aseguró que la noche del pasado 23 de junio, esa persona llegó al salón privado del restaurante Suntory de la colonia del Valle “a entablar una plática con ellos porque le mandan hablar. Después, en medio de esta discusión se dan varias circunstancias y es cuando se dan las detonaciones”.

Según el litigante, existen videos del mismo restaurante en el que se observa cuando esa tercera persona entra al privado y, después de los disparos, sale corriendo del mismo. Sin embargo, reconoció que, debido a la posición de la videocámara, en el video no se observa claramente que esa tercera persona disparó a la joven de 21 años.

“En el video se ve con claridad que hay otra persona que ingresa al privado, no se puede ver exactamente quién dispara, por una simple y sencilla razón: las cámaras y el privado están cerrados… el privado tiene una parte de cristal que da al jardín, si bien las cámaras no captan, sí se ve que hay una segunda persona que pudo haber disparado y sí se ve que salió corriendo del privado”, dijo.

No obstante, agregó que descubrieron que hay dos testigos que aseguran que Jesús “N” no disparó y que están plenamente identificadas, pues pagaron con tarjeta de crédito la cuenta de su consumo.

Hernández Guadarrama afirmó que, a pesar de que en la audiencia del jueves, el juez no permitió la difusión completa del video en cuestión “porque le dio pavor”, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) “se le desboronó el caso”.

Y añadió que la vinculación a proceso de su cliente y de su empleado Benjamín “N”, como autor material y cómplice del feminicidio, respectivamente, está sujeto “con pincitas”.

Arma “sembrada” y video “editado”

En la entrevista, el abogado Hernández Guadarrama acusó que la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy manipuló el video principal y sembró el arma que presentó como prueba, pues sus ojivas no corresponden con las tres heridas que tuvo Yrma Lydya: una a la altura del pulmón y dos más abajo, a la altura de los riñones.

Acusó que la policía obtuvo el arma de Jesús “N” de manera ilegal y que el sitio no fue resguardado, por lo que se trata de una prueba “super contaminada”.

Detalló que horas después del crimen, elementos de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entraron al domicilio del imputado rompiendo las chapas de la entrada y las cámaras de video, ademád de que no llevaban ninguna orden de cateo. Aseguró que Jesús Hernández Salvador, hijo del imputado, les dio el arma, pero “por medio de extorsión. ¡Entraron a punta de pistola!”. Dijo que tienen pruebas de ello.

El litigante explicó que un perito externo contratado por la defensa asegura que los proyectiles que presentó el Ministerio Público como prueba “no pertenecen al arma que disparó” contra la víctima. Aclaró que la pistola que presentó la Fiscalía es calibre 5.7, conocida como “mata policías”, pero las ojivas obtenidas son de una pistola 380 calibre 9 milímetros.

Además, aseguró que la ubicación de los cartuchos no corresponde al comportamiento de esa arma, sino que “los peritos los ubicaron estratégicamente” en el sitio del crimen y que, ese calibre hubiera “despedazado” a la víctima y herido a otras personas. “Es un arma totalmente sembrada, además de que el arma original no se encuentra”, acusó.

Respecto a los videos presentados en la audiencia como prueba, el abogado Hernández Guadarrama explicó que, según el peritaje contratado, la autoridad “no cuidó la cadena de custodia y está alteradísimo, está manipulado, editado, se corta en segundos trascendentes”.

No obstante, afirmó que sí se ve que Benjamín “N”, el otro detenido –que no es el escolta, sino el chofer de Jesús “N”-, “no tiene participación alguna”, pues todo el tiempo estuvo afuera del restaurante.

Otra imagen que se ve es que, tras las detonaciones, alrededor de 20 personas entraron y salieron del restaurante y del privado. Se ve, dijo, que “sale Jesús Hernández de una manera muy tranquila y, de hecho, nunca intenta huir del lugar de los hechos. Él se regresa inclusive a ver qué está pasando con su esposa. Está sumamente desconcertado por lo que acaba de pasar, trata de pedir ayuda y es cuando lo detienen”.

Por ello, aseveró que ayer en la audiencia, mientras pasaban cuadro por cuadro el video, “al juez y a la Fiscalía les da miedo, cortan la audiencia y vinculan a proceso a Jesús “N””.

Aclara versiones

El abogado Ángel Fernando Hernández Guadarrama aclaró algunas versiones difundidas sobre Jesús “N” y la muerte de Yrma Lydya, entre ellas, que la víctima no tiene ningún disparo en la cabeza y que es falso que el imputado haya señalado que quienes dispararon fueron extorsionadores.

Aseguró que Jesús “N” mantiene su versión de que él no disparó “y que él es tan víctima como lo podrían ser los familiares de la hoy occisa”. Explicó que la letra hallada en el mantel de la mesa del privado no es de su esposa, sino de él y que se demostrará con peritajes.

Sobre la versión de que dos de sus esposas anteriores murieron en situaciones extrañas o violentas, el abogado del imputado afirmó que “todas sus exesposas están vivas, no hay una que no y todas están dispuestas a hablar con los medios… Ninguna ha fallecido ni en circunstancias sospechas”.

Por último, aseveró: “Ayer a la Fiscalía se le desmoronó el caso porque el video está alterado, las pruebas están alteradas, la pistola no es. Si bien es verdad que ayer el juez ya no quiso que reprodujéramos el video, el caso está con pincitas. Lo sostuvieron más por lo político y mediático que por lo jurídico. Si no existiera lo mediático, el asunto no tiene ni pies ni cabeza”.