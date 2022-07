Entre lágrimas y valentía: así arrancó en CDMX la vacunación anticovid a niños de nueve años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unos se aguantaron las lágrimas, pero no los gestos de miedo frente a las enfermeras; otros preferían no ver ni la aguja y se voltearon para otro lado, pero un niño fue tan decidido a recibir su primera dosis de vacuna contra el covid-19 que hasta preparó un doble mensaje: se disfrazó de dinosaurio y portó un letrero que decía “me vacuno para no extinguirme”.

Así inició la jornada de inmunización con Pfizer para unos 95 mil pequeños de 9 años cumplidos y para los rezagados de 10 y 11 en la Ciudad de México, dentro del Centro de Salud T-III Portales, colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez.

Hoy en toda la capital del país se aplicaron 16 mil 749 dosis pediátricas.

Mónica Ramírez Vargas, directora de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, reconoció que este lunes por la mañana se registró menor afluencia de los pequeños de 9 años cumplidos, en comparación con el inicio de la vacunación de los de 10 y 11 años, pero dijo que “es porque va empezando la semana, es el comportamiento de las semanas previas: los lunes es baja la afluencia, en la semana se incrementa y el viernes se tiene muchísima”.

Recordó que los requisitos para que los menores se puedan vacunar contra el virus son llevar su acta de nacimiento o CURP para corroborar que tienen 9 años cumplidos o más y que vayan acompañados de un adulto.

La funcionaria no mencionó el requisito de llevar un comprobante de domicilio para confirmar que son residentes de la Ciudad de México, como lo dijo el viernes pasado Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), debido a que el gobierno federal solo les había mandado 90 mil dosis de vacunas y se les daría prioridad a los que viven en la capital.

Ramírez Vargas comentó que, desde las jornadas de vacunación anteriores, no se han detectado efectos secundarios graves, únicamente dolor de cabeza y un poco de cansancio. Dijo que si se llegan a presentar más reacciones, se debe acudir al médico y evitar automedicarse.

Y aclaró que si algún menor está contagiado y le toca la vacuna, debe esperar al menos dos semanas sin tener síntomas, para poder recibir la inmunización.

Por último, recordó que “las vacunas para los menores son totalmente seguras, tienen autorización de la Cofepris y se han utilizado en varios países”. Por ello, invitó a los padres de familia “que vengan, que vacunen a sus niños, que los protejan. La vacuna es un acto de amor, de cuidado para nuestros pequeños… Hablen con ellos y vacúnenlos”.