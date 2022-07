Video genera polémica en redes: mujer graba a presunto acosador en la colonia Roma; él la insulta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una usuaria en redes sociales denunció a un agresor y acosador de mujeres en la colonia Roma.

Señaló, adjuntando una fotografía, a un hombre que iba acosando a su hermana en la colonia Roma y cuando ella lo enfrentó la trató de loca.

“Ayúdenme al RT al video para que todas ubiquemos esa cara. Esto ocurrió en la colonia Roma. Si lo ven, corran, este acosador seguro que puede llegar a más. Su odio hacia las mujeres es evidente”, contó.

Señaló que no todas las mujeres se dan la vuelta y enfrentan a sus agresores.

A muchas puede paralizarnos el miedo, porque en un país de machos terroristas donde nos matan de a 12, que nos sigan y acosen es un infierno. ¿Qué buscaba siguiéndola? ¿Qué habría pasado si no lo enfrentaba?”, se cuestionó.

En el video, el sujeto le dice a la muchacha que está grabando: “Por pinche gente como usted a los hombres nos acusan de ojetes. Estoy desayunando, me crucé la puta calle y voy a mi carro. Chingue usted a su madre, pinche vieja pendeja. Ni que estuvieras tan buena”, le insultó.

“Chinga la tuya, pinche viejo asqueroso. A mi no me das miedo cabrón, a mi no me das miedo hijo de tu puta madre”, le respondió ella mientras lo grababa alejándose y se seguían insultando, a lo que ella repitió, “ándale chiquito, síguele, síguele”, de acuerdo con un clip de 35 segundos.

Entre los comentarios alguien señaló que no se conoce el escenario real del pleito, pero consideró que hay mujeres “muy intensas que de repente, por alguna razón de vida normal, cruzas una mirada o algo y ya creen que las están acosando. Sin defender al vato obvio, pero los hombres también tenemos que tener mucho cuidado”, a lo que le respondieron:

“Ok, si, pero si está de intensa ¿qué es lo mejor? Retirarte, pasar de largo, no dar importancia, mostrar respeto. No ponerse a decirle groserías, no hacerte el ofendido de algo que (si es por intensa) no sucedió. Ese señor se puso a la defensiva”.

Estos comentarios abrieron el debate que incluyó que en las miradas hay sexismo y en su comentario sobre las mujeres intensas.

Otro comentó que hubiera grabado el acoso, porque en el video no hay evidencia de su dicho, a lo que le respondieron: “¿No quieres que regresemos el tiempo y grabar detenidamente todo, para que termines tu día tranquilo?”.