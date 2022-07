Audio exhibe al sobrino de Layda Sansores pidiendo una mordida en Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y subsecretario de Gobierno en esa entidad, fue exhibido a través de un audio filtrado en redes sociales donde presuntamente pide dinero a cambio de otorgar licencias de construcción en la Ciudad de México.

Medios de comunicación como Milenio e Infobae sostienen que el audio advierte presuntos actos de corrupción durante la gestión de Layda Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón de 2018 a 2021.

En el audio de un minuto con 11 segundos solo se escucha la supuesta voz del sobrino de la gobernadora de Campeche y está editado el diálogo del interlocutor.

“¿Aquí 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia? Y si no, te avientas tres años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite construir eh”, advierte el audio de lo que se presume es una conversación telefónica.

“Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite un permiso. Tú ve y pregunta ‘óyeme, tengo tal predio, quiero sacar una licencia’ y el permiso te cuesta por punto uno eh. Un departamento en México ¿Cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Como cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle 4 millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres darle de mordida? El diez son 80 milloncitos. Bueno, pues ¿como con cuantos me voy a quedar yo con estos? ¿De estos o cuánto o con cuánto te vas a caer?”, cuestiona presuntamente el sobrino de Layda Sansores.