Estados Unidos habría avisado del cargamento de cocaína decomisado en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el aseguramiento de más de mil 600 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia en la alcaldía Gustavo A. Madero el martes 26 de julio, la oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría participado al dar “información precisa” a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre la ruta por donde pasaría el cargamento, según el diario El País.

Este viernes, el diario digital español publicó una nota en la que afirma que el “mayor aseguramiento” de cocaína hecho en la historia de la Ciudad de México, como lo catalogó el jefe de la policía, Omar García Harfuch, fue posible con la ayuda de autoridades del vecino país del norte, aunque la información fue recabada por sus servicios de inteligencia, no con hombres sobre el terreno.

El reporte cita a “fuentes de inteligencia” de la CDMX que dijeron que la agencia estadunidense le habría indicado a la SSC detalles precisos sobre el origen de la droga, el desembarco en México, la ruta de los camiones y donde sería almacenada.

La información habría sido generada desde Colombia debido al trabajo de campo y llamadas interceptadas entre los líderes del cártel involucrado, aunque no aclara cuál. Las fuentes consultadas dijeron al diario que las agencias de Estados Unidos “trabajan muy de cerca con la policía mexicana, proporcionando información generada fuera de México en el combate al crimen organizado”.

El reporte de El País asegura que “fuentes de la embajada de Estados Unidos no han querido confirmar ni desmentir la colaboración alegando ‘que no proporcionan información sobre operativos’ (mientras que) las autoridades policiales no han querido dar más información porque la operación sigue abierta y hay más camiones con droga localizados”.

El martes 26, García Harfuch informó que, gracias a labores de investigación e inteligencia de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina y el gobierno de México “se identificó una célula al servicio de un grupo que pretendía trasladar un cargamento de droga proveniente del estado de Oaxaca, el cual pasaría por la Ciudad de México, en su recorrido hacia el norte del país, para su venta en distintos estados, el trasiego a los Estados Unidos y parte de este droga también se iba a quedar en la Ciudad de México”.

Ante la insistencia de la prensa, detalló que la droga venía de Colombia y que una parte se quedaría en Tepito y la otra en Los Ángeles, California. Agregó que los cuatro sujetos detenidos dijeron que eran originarios de Durango y Sinaloa.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo sobre el aseguramiento: “La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo, en este caso, una coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa, la Marina (...) Se informa, se alerta que está llegando a la Ciudad de México y a partir de ahí se hace esta detención, este decomiso y las detenciones que vienen asociadas”.

El jueves 28, la prensa le cuestionó si para el aseguramiento de la droga hubo colaboración con las autoridades de Colombia, a lo que contestó:

“No, no tengo conocimiento de que haya habido colaboración con las autoridades colombianas. No sé si fue a través de alguna entidad del gobierno de México, más bien hubo una colaboración del gobierno de la Ciudad con el gobierno de México para hacer esta incautación”.