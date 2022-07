Revelan maltrato y abuso contra felinos en la fundación Black Jaguar-White Tiger en el Ajusco (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El ambientalista Arturo Islas llamó a las autoridades a defender a animales en peligro de extinción que están en la fundación Black Jaguar-White Tiger, ubicado en el Ajusco, capital del país.

Mediante sus redes sociales, Islas compartió un video en el que muestra cómo diversos felinos –entre ellos tigres, leones, jaguares, linces y panteras– viven en muy mal estado.

Al menos desde hace dos años que una colaboradora del lugar se percató de las necesidades precarias que sufrían los animales mientras trabajaba ahí, por lo que solicitó la ayuda de Arturo para terminar con esto lo antes posible.

“El infierno en la Tierra”, dice en su video. “No puedo comprender cómo durante tanto tiempo ha hecho nada, es un holocausto donde han abusado de los animales”, mencionó el ambientalista.

En las imágenes se puede observar a felinos sumamente delgados, que casi no pueden caminar, moverse e incluso tirados en el piso. Incluso se asegura que los felinos se comen sus propias colas a causa de la ansiedad.

“Entre 20 y 25 animales ya no tienen cola, por lo mismo que tienen un estímulo de hambre, de estrés, hasta causarles la muerte. Algunos otros han desaparecido, sin saber a dónde se los llevaron”, comentó Yael Ruiz, excolaboradora del sitio.

Señaló que en ocasiones ni siquiera les dan agua. “Actualmente son alrededor de 100 felinos, pero aseguran que eran 400. Personal del lugar les dicen que mueren por problemas renales, pero la realidad es porque les dan pollo podrido, con larvas, aunque en ocasiones no se lo comen. De igual manera carecen de atención veterinaria”, indicó.

Aseguran que ya han hecho las denuncias correspondientes, pero no han tenido respuesta alguna, por ello, piden a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que tomen cartas en el asunto.

De igual manera invitaron a la gente a unirse para salvar a estos animales, acudiendo al lugar este martes 5 de julio. Quienes deseen sumarse a la manifestación para evitar que sacrifiquen a los felinos fueron citados a las afueras de Six Flags México a las 12:00 horas para de ahí partir al santuario.

“Estas son imágenes del interior de la fundación @blackjaguarwhitetiger de @eduardoserio, la fundación se convirtió en un holocausto, un crimen, durante 2 años @yael__ruiz estuvo trabajando ahí recaudando información, videos y pruebas contundentes sobre lo qué pasa ahí adentro”, publicó Islas en su cuenta de Instagram.

“Tardó tiempo en compartir por miedo, me buscó y le dije que me llevara. Fui, pude ver, grabar y ser testigo del horror. Llevo ya tiempo visitándolo periódicamente, se ingresó una denuncia a @profepa_mx y otras autoridades hace días y no ha pasado pasado nada, no reaccionan, no sabemos qué pasa con los inspectores, y esa fue la razón por la cual decidimos sacar este video a la luz pública”, subrayó Islas.

Llamó a Sheinbaum a actuar lo más pronto posible: “son animales en peligro de extinción y todavía estamos a tiempo de salvar un promedio de 100 animales, está en nuestras manos, muchos de los animales están tan flacos que su metabolismo está paralizado y requieren atención médica URGENTE, las imágenes hablan más que cualquier cosa.

Islas recordó a Sheinbaum que el Ajusco está en Tlalpan, demarcación que conoce perfectamente porque fue jefa delegacional.

“En verdad estamos a tiempo de salvarlos @blackjaguarwhitetiger publicó hace unos días que tenia aún 400 animales, es mentira, la mayoría se han muerto, quedan alrededor de 100, es momento de actuar, para denunciar se necesitan pruebas y queremos colaborar con la autoridades para entregarles más pruebas que tenemos”, añadió Islas.

El ambientalista reiteró la invitación para que este martes 5 de julio se acuda a las inmediaciones de la fundación Black Jaguar- White Tiger para que, con sus celulares, los asistentes “puedan ver y grabar el holocausto”.

¿Qué es Black Jaguar-White Tiger?

Black Jaguar- White Tiger (BJWT) es un santuario en la Ciudad de México en el que grandes felinos conviven entre ellos y con humanos.

El lugar alberga especies en peligro de extinción, y ha sido duramente cuestionado desde el punto de vista ético, de acuerdo con hipertextual.com

Black Jaguar-White Tiger es un santuario que, aunque es reconocido por las autoridades mexicanas, no lo es por la Federación Global de Santuarios de Animales porque permite que personas no entrenadas tengan trato cercano con los felinos.

La cuenta de la fundación es un éxito en Instagram con 5.6 millones de seguidores, gracias al impacto de la visita de las docenas de celebridades que han acudido a este lugar ubicado al sur de la Ciudad de México.

La historia oficial cuenta que el santuario comenzó cuando el empresario Eduardo Serio recibió la llamada de su primo, un “experto en animales”, donde le decía que una tienda de mascotas quería comprar un jaguar negro con el propósito de que posara para fotografías. La página web de la fundación dice:

“Eduardo, que siempre ha creído en la igualdad y el trato adecuado de todos los seres, no dejó pasar esta oportunidad y rescató a Cielo de una vida de explotación, dejando toda su vida en Los Ángeles atrás. Ese singular acto de Amor dio a luz a lo que hoy es La Fundación Black Jaguar-White Tiger”.

Además de Serio –quien llama a los felinos “hijos”, “bebés” o “ángeles”, y los animales incluso rondan por su casa como cualquier animal doméstico–, detrás del proyecto están el exdirector del Zoológico de Chapultepec, Rafael Tinajero, y el experto en felinos Miguel Ángel Gómez.

En ese lugar conviven tigres, leones, jaguares, linces y panteras como una gran manada. Cuenta con dos áreas: una “guardería” para los cachorros y un espacio para los ejemplares adultos.

En las fotografías de Instagram continuamente se ve a Serio jugando con animales cachorros y adultos por igual, incluso cuando se trata de peligrosos depredadores. Serio confía en que el respeto y amor con el que trata a los animales le será devuelto por los felinos.

Las fotografías de los cachorros es lo que ha alertado a más de un defensor de los animales. Una petición en Change.org pide que Serio rinda cuentas y responda a algunas preguntas acerca del manejo de los felinos, la exposición mediática y el origen de los cachorros.

Los firmantes de Change.org acusan que la fundación BJWT no tiene ninguna documentación pública respecto al rescate de los cachorros.