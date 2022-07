“¡No sé qué miedo tengan!”: Sheinbaum ante críticas de la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las voces de la oposición, de que no la dejarán llegar a la candidatura presidencial en el 2024 y por las denuncias interpuestas en su contra por presuntos actos ilegales de campaña, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les respondió: “¡No sé qué miedo tengan!”.

Cuestionada sobre las críticas, en especial del PAN, luego de los viajes que ha hecho a distintas entidades para apoyar a candidatos de Morena o, recientemente, para celebrar los cuatro años del triunfo en las urnas del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria local contestó:

Pues no sé qué miedo tengan, la verdad, porque nosotros no hemos violado ninguna ley. Entonces, no sé porque tengan tanto temor”.