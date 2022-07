Sheinbaum impugnará las medidas cautelares del INE; estos son sus argumentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que impugnará las medidas cautelares que ayer emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) para abstenerse de participar en actos partidistas en los que se promocione su persona, en el contexto de las elecciones del 2023 y 2024.

“Se van a impugnar todas las denuncias que se están presentando. No tiene sustento lo que están planteando… Vamos a impugnar en los órganos que nos corresponden y estamos haciendo bien las cosas”, dijo en entrevista, al término de la presentación del Plan de Movilidad Movin Reforma.

La morenista, aseguró que dichas medidas impuestas a 30 militantes de Morena, entre ellas, algunos de los identificados como "corcholatas" presidenciables, violan su libertad de expresión y sus derechos humanos:

“Inclusive, esta lista que quieren hacer de que ‘ahora ya te vamos a poner en la lista negra’, viola completamente la libertad de expresión y viola además las garantías individuales y los derechos humanos, los derechos políticos por completo. Es más bien, de nuevo el Instituto Electoral queriendo ser parcial en el proceso”.

Así reaccionó la mandataria local, luego de que ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 servidores públicos, entre los que se encuentra ella, el abstenerse a participar en actos similares a los ocurridos el pasado 12 de junio en Toluca, Estado de México, y el 26 de junio, en Francisco I. Madero, Coahuila, donde el próximo año habrá elecciones para gobernador.

Cuestionada también sobre la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que violó la veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato al emitir ciertos mensajes en Twitter, y que ahora los diputados locales deberán emitir una sanción en su contra, la morenista respondió:

“Vamos a esperar qué dice el Congreso (de la Ciudad de México), pero no hemos violentado nada. Son acciones… están actuando como partido, no están actuando como órgano imparcial”.

“No llamamos a votar por nadie”

Sheinbaum Pardo reiteró que con su asistencia a los actos de Morena no viola ninguna ley: “Estamos asistiendo a lo que permite la ley. No estamos violando ninguna ley, ninguna código, sino sencillamente estamos asistiendo a distintos eventos, algunos de ellos los convoca nuestro partido y no estamos violentando nada”.

Y explicó: “Lo que estamos haciendo son eventos de unidad en nuestro partido, es decir, eh… No hay, no se está llamando a votar por nadie, no se está violando ninguna veda electoral. No se está…, sino son eventos de unidad del partido en donde, pues, participamos”.

Respecto a las pintas que siguen apareciendo en paredes y bardas de la ciudad con la leyenda “Es Claudia” y que en algunas alcaldías han sido borradas, la mandataria ironizó:

“Están muy preocupados, yo creo, porque ¿para qué andan pintando las bardas? (risa) Como decimos, no es una estrategia que sea por parte nuestra ni mucho menos, son acciones que están saliendo y, pues, no sé por qué están tan tan tan preocupante”. Luego, agradeció “el apoyo que están dando” personas en otras entidades donde también han sido vistas esas pintas.