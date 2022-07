CDMX asignará a 12 empresas su parte del tren interurbano México-Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para concluir la construcción del Tren Interurbano México-Toluca antes del 2024, el gobierno de la Ciudad de México decidió terminar el contrato con el Grupo Caabsa, dividir en 12 partes el tramo que corre en su territorio y asignar su construcción al mismo número de empresas.

Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aclaró que la terminación anticipada del contrato se hizo con “el acuerdo” de la empresa y con el argumento de que ésta tenía muchos retrasos en los trabajos.

Agregó que algunas de las empresas subcontratadas por Caabsa, serán contratados por el gobierno local y habrá participación de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

Según dijo, esa terminación del contrato no le costará nada a su administración; por el contrario, “va a salir más barata de lo que hubiera salido”, agregó.

“Esta obra tiene problemas desde su origen, porque fue licitada la obra, se asigna la obra y al siguiente día se cambia completamente el proyecto ejecutivo (...) eso ya genera diversos problemas, pero particularmente en el Tramo III”, explicó.

La mandataria local explicó que, desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les regresó la obra en el tramo que corre sobre la CDMX, la empresa original tuvo “muchos problemas, retrasos, retrasos, retrasos. No se podía avanzar en el área, no se podía avanzar en la obra, tuvimos mucha paciencia, se les fueron quitando tramos de la obra". De seguir así, con problemas administrativos dijo, no se terminaría la obra.

Luego, anunció que en alrededor de tres semanas ya se verá la “fuerza de trabajo” en la zona. Actualmente se hace la entrega-recepción bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal y la de la Contraloría General de la CDMX, de la Procuraduría Fiscal capitalina, “para que todo sea dentro de la norma”.

El tramo del Tren que pasa por la CDMX mide17 kilómetros y contempla tres estaciones: Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio. Cuando fue anunciada su construcción, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la obra total costaría30 mil millones de pesos, pero ahora va a acabar costando 90 mil millones de pesos, dijo Sheinbaum.

El pasado 15 de junio, el Diario Oficial de la Federaciónpublicó que se le otorgan 350 millones de pesos al gobierno de la CDMX para la construcción del tren, por segunda ocasión este año. La primera fue de 950 millones, en mayo pasado, con lo que el total reasignado suma mil 300 millones.