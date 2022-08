Sonora Grill quiso arreglar "en lo oscurito" el escándalo por racismo, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los representantes del restaurante Sonora Grill Prime de Polanco buscaron arreglar “en lo oscurito” con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) la investigación que éste hace de presuntos actos de racismo, denunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, explicó que Geraldina González, presidenta del Copred, le informó que, como parte de la investigación que hace en el mencionado establecimiento mercantil, solicitó diversas entrevistas con los dueños y representantes legales del Sonora Grill, pero éstos le mandaron decir “que querían verla, pero para arreglar el asunto político”.

A modo de prueba, la mandataria local leyó parte de la nota que le envió la titular del Copred: “Cerca de las 3:30 de la tarde se presentaron en las instalaciones del Consejo dos personas, quienes se identificaron como representantes legales de Sonora Grill, solicitando una reunión con la titular del Consejo. Mencionaron que ‘El Grande’-así, entre comillas, no sé quién sea ‘El Grande’, pero-, ‘El Grande’ quería reunirse con Geraldina, para ver el tema político antes que el legal”.

Luego, afirmó: “Me parece grave, creo que hay que denunciarlo, no tiene nada que ver con política y el Sonora Grill tiene que responder al protocolo que existe para cualquiera de estos casos en el caso de Copred”.

El pasado 1 de agosto, el Copred informó que abrió una investigación basada en las denuncias que se hicieron virales en redes sociales en el sentido de que en ese establecimiento ubicado en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el personal tiene órdenes de sentar a sus clientes en zonas exclusivas, con base en su color de piel.

Al día siguiente, el SonoraGrill Group negó “rotundamente” cualquier práctica racista o de discriminación.

Sonora Grill “es agredido”

En otra parte de la nota, Sheinbaum Pardo leyó: “El martes 9 de agosto, cerca del mediodía, se recibió una llamada de parte de representantes del Sonora Grill para insistir en la reunión con el dueño, que quería hablar con Geraldina, ya que por culpa del Copred el restaurante estaba siendo agredido, inclusive a sus meseros”.

Dijo que no era posible tener una reunión fuera del procedimiento administrativo formal antes de adoptados los acuerdos, dentro de los procedimientos legales. Y siguió: “No conformes con ello, pidieron una llamada con la titular del Copred, a lo cual el personal del Consejo se negó”.

Aún así, la mandataria local aseguró: “que quede muy claro: este no es un tema político, no entendemos por qué quieren… Los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el Gobierno de la Ciudad, si estaban acostumbrados a eso, pues se les acabó, llegó la Cuarta Transformación”.

Al final, dijo que los representantes del Sonora Grill “tienen que colaborar y de todas maneras el procedimiento se va a seguir”.