Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum polemizan ahora por el rescate del mercado de San Cosme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A principios de semana fue por la Plaza Garibaldi y este viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se enfrascaron en declaraciones polémicas por el rescate del mercado de San Cosme, incendiado hace casi tres años.

En ambos casos, la mandataria capitalina rehusó los señalamientos de la aliancista: en el primero se negó “rotundamente” a reunirse con ella y, en el segundo, dijo que no entrará en debate. Este es otro episodio de la polémica que desde hace meses protagonizan ambas funcionarias.

Esta mañana, Sandra Cuevas emitió un comunicado en el que aseguró que, después de reunirse con los 465 locatarios del mercado San Cosme, se acordó la creación de una Comisión Supervisora para revisar la estructura del inmueble y la instalación eléctrica e hidráulica para tener un “diagnóstico real” de lo que pretende entregar el gobierno de la morenista.

Acompañada de la “Comisión Supervisora” conformada por locatarios del “Mercado San Cosme” y equipo técnico de la alcaldía #Cuauhtémoc, recorrimos sus instalaciones para detectar vicios ocultos que les impiden ingresar. ¡Vamos a sacar adelante el mercado! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/9w74SlIRaX — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 12, 2022

Luego, explicó que la creación de dicha Comisión “nace de la inconformidad de los comerciantes por los 2 años con 8 meses que lleva el mercado San Cosme sin poder operar al 100%, debido a que gobierno central no ha podido hacer la entrega formal del inmueble y al cual se le han invertido 23 millones de pesos”.

Agregó que también se acordó la entrega a cada locatario de una ficha informativa sobre las condiciones del inmueble, la copia del seguro que avalan las diferentes remodelaciones, los manuales y las empresas vinculadas en dichas obras.

Cuevas Nieves dijo que los locatarios tendrán su respaldo para exigir la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones de acuerdo al artículo 68 del Reglamento de Contratación del Distrito Federal.

Me causa una satisfacción muy grande poder cumplirle a los locatarios del “Mercado San Cosme” con la remodelación de sus cocinas y sanitarios, además de mi compromiso por entregar al 100% su Mercado con la "comisión" que conformamos. ¡Juntos avanzamos más! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/MJ5IrK1SSG — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 12, 2022

La intervención del gobierno de Sheinbaum en este mercado, ubicado en la colonia San Rafael, se dio tras el incendio ocurrido la madrugada del 22 de diciembre de 2019. No hubo personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales en 181 de los 533 locales.

“No voy a entrar en debate”: Sheinbaum

Este viernes, cuestionada por la prensa sobre las declaraciones de la alcaldesa en Cuauhtémoc, la jefa de gobierno aseguró tajante:

“No voy a entrar en debate con la alcaldesa. El Mercado de San Cosme se intervino por un incendio, está terminado, hay una parte en este momento que tiene que ver con las cédulas; las cédulas es (sic) atribución de las alcaldías, la cédula es el documento que te autoriza para tener un local en el mercado, eso es atribución de las alcaldías. Entonces, en este momento está el tema de la distribución de las cédulas, después de la construcción”.

La mandataria local agregó: “hay otra parte del mercado, que no fue dañada por el incendio, que los locatarios quieren que quede igual que el nuevo. Entonces, ahí estamos viendo de qué manera, con los recursos que tenemos, podemos mejorar la otra parte que quedó como estaba antes el mercado, pero está bien construido. Y no, ya no voy a entrar ahí en más debate”.

De paso, subrayó que el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani, “ha estado en contacto con la alcaldía y con los locatarios”.

–¿Sandra nada más busca reflectores? –le insistió un reportero.

–Pues quién sabe –respondió.