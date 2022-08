El standupero Mau Nieto fue acusado de abuso sexual contra una productora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El standupero Mau Nieto, quien ha sido conductor en el programa La Academia de Televisión Azteca y 100 Latinos Dijeron de Televisa, fue acusado en redes sociales de haber cometido abuso sexual en 2018 contra una mujer en el interior del establecimiento Woko Comedy Club, clausurado en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

La denuncia –que involucra a otro comediante llamado Juan Carlos Escalante– fue publicada desde su cuenta de Twitter por la productora de standup feminista Melissa Yamel, quien fue contactada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en esa misma red social una vez que la denuncia se viralizó.

“Dejemos de hacer famosos a abusadores. El día de hoy, Melissa habló en Twitter sobre el abuso que vivió por parte de Mauricio Nieto y de Carlos Escalante en el 2018. La industria del entretenimiento DEBE de ser un espacio seguro para mujeres. Ya basta de abusos y agresiones. Todo nuestro apoyo siempre con todas las víctimas”, destacó la cuenta de Instagram fmx.fem.

“El día de hoy Melissa rompió el silencio y habló sobre cómo Mauricio Nieto abusó de ella en un baño de Woko. Carlos Escalante se dio cuenta de lo que había pasado, se ofreció a llevarla a su casa, en donde él también abusó de ella. Todo nuestro apoyo está con Melissa y todas las víctimas de standuperos”, resumió sobre la denuncia.

La denuncia

“Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro hilo de la vez que el comediante llamado Mauricio Nieto abusó de mí en 2018”, dijo Yamel en el inicio de su relato.

“El Woko es un lugar que frecuentaba ya que amo el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: ¡¿Qué estás tomando?'

“Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?' ‘Para poder coger contigo'”, respondió.

“Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que 'nos apuráramos'.

“Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera, mientras yo, agarraba con todas mis fuerzas la perilla para que no la abrieran.

“Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban. Yo seguía en el lugar como si nada, pero mi (entonces) 'amigo' Solin me dijo: ‘Wey, la cagaste’. Yo no entendía por qué.

“Ya quería irme a mi casa y quería pedir un Uber. Fue entonces que @juanescaliente_ (Juan Carlos Escalante) se me acercó a preguntarme si estaba bien y se ofreció a llevarme. Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui.

“Solin me llamó múltiples veces para decirme que ‘estuve a punto de arruinarle la carrera a Mauricio', 'Yo que tú, ya no iría al Woko’, entre muchas otras ofensas.

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era 'la que se cogió a Mau Nieto'. Sin embargo, en abril del mismo año, comencé a asistir nuevamente a los Open mics y a shows; dentro de mí sabía que no era mi culpa y que Mauricio fue quien se aprovechó de mí.

“Durante muchos años, me había negado a contar esta historia, solo algunos amigxs la sabían, y la verdad es que también me tardé mucho en darme cuenta de que esa noche de febrero desencadenó una ola de violencia imparable. Hasta hoy.

“Cuento esto como una muestra de amor propio, porque es algo con lo que ya no quiero cargar. Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio. Para terminar, quiero invitarlos, especialmente a los otros hombres que estaban ahí ese día, a considerar la importancia de detener algo que, claramente, saben que no está bien”, expuso Melissa.

“Y a todas las morras comediantes o que quieren empezar a hacer comedia, habemos un chorro de mujeres comprometidas a la creación de espacios seguros. No estás sola, aquí está la resistencia. Esto es lo único y último que voy a decir respecto a ese tema, por mi salud mental y como una muestra de amor hacia mi persona. Abrazos a todxs”, concluyó.

La Fiscalía capitalina contactó con ella para ofrecerle atención: “Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención”.