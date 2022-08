AMLO “está más fuerte que nunca”: Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está más fuerte que nunca”, ante las acciones de presunto proselitismo anticipado de quienes él mismo ha mencionado como “corcholatas” para sucederlo en el 2024.

Cuestionada en conferencia sobre si las acciones de los interesados en sucederlo –ella incluida- no le restan autoridad y poder al ejecutivo federal, contestó:

¡Uy no! El presidente está más fuerte que nunca”.

Luego, insistió en que no hay violaciones a la ley de parte de los aspirantes presidenciales de Morena y sí, mucha unidad:

Yo creo que en el marco de la ley, cada quien está haciendo sus actividades. Y yo, como lo he dicho, yo veo mucha unidad y veo un presidente muy fuerte, o sea no veo por qué haya otra cuestión”.

-¿Entonces no debería –en todo caso– de reglamentarse ya este proselitismo?, le insistió la prensa.

-Estamos todos, todos, se está trabajando en el marco de la ley. No hay nadie que esté violando ninguna norma y el presidente abrió esta posibilidad y es la ciudadanía, conoce a quien nombró el presidente y yo no veo ninguna posibilidad de... eso quisieran... pero no, no hay, respondió.

Sheinbaum aprovechó para recordar el avance de Morena desde su creación. “En 2015 le dan su registro a Morena, es su primera elección. Han pasado siete años y en esos siete años del registro a la fecha, pues está el presidente de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y 22 gobernaturas o 21 gobernaturas y la Jefa de Gobierno o del partido y sus aliados. Entonces, ahora sí que por eso están tan preocupados”, dijo, en referencia a los adversarios.

#EsClaudia

Cuestionada sobre las nuevas pintas en bardas de Puebla que han aparecido con la frase “EsClaudia” y una silueta de una mujer peinada con la llamada “cola de caballo” –estilo que lleva normalmente-, Claudia Sheinbaum reiteró que ella no las promueve.

“Como yo siempre he dicho: no es algo que nosotros promovamos. Y, hay personas que yo agradezco que se manifiesten de esta manera, pero no es algo que, de ninguna manera estemos promoviendo nosotros”.