El standupero Mau Nieto niega abuso del que lo acusa Melissa Yamel; aportará pruebas de su inocencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que la comediante Melissa Yamel denunciara en redes sociales al comediante Mau Nieto por presunto abuso y que la contactara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el implicado respondió que aportará a las autoridades los elementos que tiene para acreditar su inocencia.

El 16 de agosto, desde su cuenta de Instagram, lanzó un comunicado para agradecer el apoyo que le han brindado. Dijo que quienes lo conocen saben que es una persona que predica con valores e ideales íntegros, por lo que reprueba en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona.

“Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas. Existe gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causan daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo”.

Indicó que está tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuenta y acreditan su inocencia.

De igual manera, dijo que, de ser el caso, “ejercerá las acciones legales necesarias para defender su integridad como persona”.

El 15 de agosto pasado, Melissa Yamel publicó un hilo de Twitter donde narró un supuesto abuso sexual ocurrido en 2018, al interior del establecimiento Woko Comedy Club, un foro de comedia que fue clausurado y se ubicaba en la avenida Nuevo León, en la colonia Hipódromo Condesa.

“El Woko es un lugar que frecuentaba ya que amo el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró una mezcla y otro y otro y otro (sic)”, inició su relato en un hilo de Twitter.

Dijo que después de eso recuerda haberle preguntado por qué le invitaba tantos tragos y que le respondió: “Para poder coger contigo”. Después de eso, la tomó del brazo, la llevó al baño y tuvieron relaciones sexuales que ella no consintió en ningún momento.

“No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que nos apuráramos”, siguió.

Señaló que mientras eso ocurría, recuerda haberlo mirado, pero ignoró por completo lo que pasaba afuera mientras ella agarraba con todas sus fuerzas la perilla para que no la abrieran.

“Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggins. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban. Yo seguía en el lugar como si nada, pero mi (entonces) ‘amigo’ Solin me dijo: ‘Wey, la cagaste’. Yo no entendía por qué.

“Ya quería irme a mi casa y quería pedir un Uber. Fue entonces que @juanescaliente_ se me acercó a preguntarme si estaba bien y se ofreció a llevarme. Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama”, indicó.

Antes de irse, dijo que Juan Carlos le hizo una insinuación sexual a la cual se negó. Solin le llamó múltiples veces para decirle que estuvo a punto de arruinarle la carrera a Mauricio y que ya no fuera al Woko, entre muchas otras ofensas.

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era ‘la que se cogió a Mau Nieto’”, añadió.

Aun así, siguió yendo a los Open mics y a shows, pues sabía que no era su culpa, sino que Mauricio se aprovechó de ella. Al poco tiempo comenzó a trabajar en el equipo de producción de Circulo Rojo, liderado por Iván Juárez.

En junio tuvieron un show llamado “Probando Material” y les dieron lentes de armazón y bigotes falsos para que se “maunitearan”, es decir, se disfrazaran de Mauricio Nieto.

Cuando llegó se saludaron de manera incómoda y ella, dijo, lloró durante todo el show.

“Días más tarde, comencé a notar que ya no me llamaban para los eventos, simplemente me ghostearon y dejé de trabajar ahí. Luego me enteré de que Iván decía que ‘había tenido un mal comportamiento’ la noche que tuvo su show. ¿Pueden creerlo?”, preguntó.

Melissa dijo que durante muchos años se negó a contar la historia, sólo algunos sabían y también se dio cuenta de que esa noche de febrero desencadenó una ola de violencia imparable, hasta hoy. Aseguró que cuenta esto por amor propio y porque es algo que ya no puede cargar.

“Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”, comentó.