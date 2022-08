Aeroméxico contrata a la piloto que Volaris despidió por grabar video de incidente entre dos aviones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La capitana Libertad Salmerón, quien fue despedida de la empresa de aviación Volaris por grabar un video en el que se observa que dos aviones casi chocan en el AICM, fue contratada por Aeroméxico, informó el secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), José Alonso.

De acuerdo con la declaración revelada a El Financiero, la capitana se encuentra recibiendo adiestramiento inicial para poder pilotar el Boeing 737 de Aeroméxico.

Al ser cuestionado sobre las razones de integrar a Salmerón a ASPA, porque con Volaris no tienen relación sindical con ellos, Alonso explicó que el haber sido contratada por Aeroméxico representa “el apoyo y la defensa de todos los pilotos y forma parte de los principios básicos del sindicato”.

¿Qué le pasó a Libertad Salmerón?

Fue despedida de Volaris después de grabar cómo un par de aeronaves de la empresa para la que laboraba estuvieron a punto de colisionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el 7 de mayo pasado.

En el video se observa cómo una aeronave tiene que hacer una maniobra denominada “ida al aire”, que es retomar el vuelo, para evitar chocar con otra aeronave que estaba en la pista esperando el permiso para despegar.

“Decidí grabar con la autorización del capitán porque se me hacía increíble ver un avión yéndose al aire, claramente sabía que no iba a aterrizar ya que estaba un avión en pista y quería tener una foto de un avión yéndose al aire enfrente de nosotros.

“Nunca tuve la necesidad de publicar el video, el video fue filtrado de un grupo de Whatsapp de amigos”, explicó en un video grabado en ASPA y difundido por miembros de esta asociación sindical.

“Al aterrizar en Los Ángeles esa noche me di cuenta de que todo el mundo lo tenía, todo el mundo estaba hablando de él, eran aproximadamente las 3 de la mañana en México, y vi que el video se había hecho viral ya mundialmente”, contó.

Contó que la suspendieron, mientras se revisaba el caso. Es más, Volaris tuvo que reducir su capacidad en el AICM para redistribuirse en otros aeropuertos del Valle de México y que las autoridades aeronáuticas instalaran mesas de trabajo para revisar las condiciones de seguridad con las que funciona el AICM.

Después fue despedida, sin explicación alguna, aunque eso fue un mes después del incidente.

“Nadie me pudo decir, fue más o menos después de un mes, nadie me contestaba ni tenía idea de lo que estaba sucediendo, pasó una semana, hasta que decidieron terminar el contrato laboral conmigo, no sé la razón, no tengo la menor idea”, afirmó.

Dijo que quienes la apoyaron fue ASPA y el Colegio de Pilotos, porque estaba en riesgo de perder su licencia.