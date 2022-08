Sandra Cuevas ratifica controversia constitucional contra el gobierno de Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el jueves para ratificar la controversia constitucional que interpuso contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, por ordenar “arbitrariamente” parar la prestación de servicios públicos en todas las alcaldías durante el pasado proceso interno del partido Morena.

Al salir del máximo órgano de justicia del país, acusó que el gobierno de Sheinbaum violó la Constitución mexicana con esa restricción que les hicieron en oficios de la Secretaría de la Contraloría General en una especie de “veda electoral” del partido en el gobierno.

Acusó que esa medida ha afectado el trabajo en la alcaldía durante tres fines de semana.

La aliancista consideró que los procesos internos del “partido oficialista” no deben ser usados por la administración de Sheinbaum para detener las actividades de las alcaldías, ya que no es una elección local o federal abierta.

Dijo que, según los tres oficios que ha recibido “nos ordenan que, por los procesos internos de Morena, nosotros no podemos tener opera ión, nosotros no podemos sacar los automóviles, no podemos utilizar los radios que tenemos en la Dirección General de Seguridad y esto afecta directamente a los vecinos y las vecinas”.

Tampoco, dijo, pueden sacar los camiones para arreglar el alumbrado, recoger la basura “se tiene que parar toda la alcaldía”.

Es decir, “nosotros debemos dejar de trabajar sencillamente por un proceso interno de Morena. Eso no lo podemos permitir, no es una veda electoral…si ellos están en temas políticos, son ellos, pero a nosotros que nos dejen trabajar”.

Aclaró que esos oficios son para todas las alcaldías, pero que la Cuauhtémoc si va a levantar la mano en todo lo que no esté bien hecho, si vamos a levantar la voz para evidenciar lo que no hace bien el gobierno de la Ciudad”.