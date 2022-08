Sonora Grill, bajo una “revisión exhaustiva” por presunta discriminación: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) hace una “revisión bastante exhaustiva” en el restaurante Sonora Grill Prime de Polanco para confirmar si hay discriminación o no, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La revisión incluye entrevistas a trabajadores y comensales del lugar ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, detalló y advirtió que, en caso de confirmar las denuncias difundidas en redes sociales en días pasados, “ya podría haber sanción administrativa, lo cual sería lamentable, hay que decirlo”.

Si es el caso, añadió, “evidentemente no podemos permitirlo, es un asunto del gobierno, de la sociedad, inclusive de los comensales. No podemos permitir que se distinga a la persona por el color de la piel o por donde trabajamos o por cuánto ganamos o si somos mujeres o si somos hombres o si somos parte de la diversidad sexual. No puede haber discriminación en la ciudad”.

El pasado fin de semana, en redes sociales surgieron denuncias de presunta discriminación en el restaurante Sonora Grill Prime ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Ante el hecho, que se volvió viral, el Copred informó que abrió un expediente de queja para determinar lo que ocurre en ese establecimiento comercial.

Avanzan en Reglamento con alcaldías

Claudia Sheinbaum informó que este jueves se reunió con Geraldina Bazán, presidenta del Copred, quien le comentó de estas revisiones al Sonora Grill Prime de Polanco.

También le dijo que el organismo ya trabaja en la elaboración de un Reglamento a la ley en la materia para establecer cómo las alcaldías, mediante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), pueden emitir sanciones administrativas a los establecimientos que cometan discriminación.

La funcionaria recordó que, hasta junio pasado, cuando fue modificada la ley en la materia, el Copred solo podía orientar a los establecimientos para no ejercer discriminación.

Y, aunque no mencionó el nombre ni la ubicación, Sheinbaum comentó el caso de una unidad habitacional “en la zona alta de Santa Fe”, donde a las personas que trabajan ahí “las hacían ir por otros lugares, no les permitían caminar por los caminos centrales”.

Entonces, con la intervención del Copred “se está haciendo un reglamento con la Prosoc para que no haya ningún tipo de discriminación a las personas que trabajan, todos merecemos un trato digno y no discriminatorio”.