Zona de Cuautepec, en la GAM, dejó de ser un “foco rojo” de inseguridad, asegura la SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La zona de Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero, ya dejó de ser un “foco rojo” de inseguridad en la Ciudad de México, sobre todo, por la disminución en homicidios dolosos y robo de vehículo con y sin violencia, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Luego de la ceremonia de asignación de 100 elementos recién graduados de la Universidad de la Policía (Unipol) y la entrega de equipamiento nuevo a los uniformados en esta zona del norte de la capital, limítrofe con Ecatepec, Estado de México, añadió:

“No, no es un foco rojo. Obviamente estamos trabajando y no estamos diciendo que todo esté resuelto, por eso mismo estamos fortaleciendo el sector, pero no lo tenemos como foco rojo”.

El jefe de la policía capitalina recordó que hace un año Cuautepec estaba entre los sectores prioritarios para atender por la SSC, por su nivel en el índice delictivo, por lo que hubo un “primer fortalecimiento fuerte” y de inmediato ya tiene frutos.

Reconoció que “tuvimos una serie de homicidios dolosos en ciertas colonias y hoy lo que estamos trabajando es evitar y detener a los generadores de violencia. Eso es justamente lo que estamos haciendo en Cuautepec”.

García Harfuch confió en que el fortalecimiento del sector con más elementos permitirá bajar más la incidencia delictiva, además de la coordinación con la alcaldía, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional que apoya con patrullaje.

Con este reforzamiento, el sector Cuautepec de la SSC tendrá 400 vigilando las calles, con el apoyo de casi 60 vehículos para mejorar la seguridad de los 21 cuadrantes en las 54 colonias que lo conforman.

La atención a las causas

En la ceremonia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a los nuevos elementos y les recordó que a partir de hoy forman parte “de la mejor policía de México”.

Añadió que, en el eje de “Atención a las causas” de la estrategia de seguridad de su gobierno, ha ayudado la construcción del primer plantel del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, del nuevo Deportivo Viveros y de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y la Línea 1 del Cablebús “para que los jóvenes puedan estudiar, hacer deporte, tener actividades culturales y con ello, alejarlos de las prácticas delictivas”.

Hoy entregamos chalecos y uniformes a compañer@s que integran el Sector Cuautepec de la @SSC_CDMX en @TuAlcaldiaGAM.



Les damos la bienvenida a la Mejor Policía del país, sepan que son parte de un equipo que pone la dignidad y el servicio a la gente en primer lugar. pic.twitter.com/6G9sC0HQHo — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 4, 2022

García Harfuch anunció que se van a fortalecer los programas de atención ciudadana “Barrio Adentro” y “Alto al Fuego”. Destacó que, durante 2021 y 2022, en coordinación con la Fiscalía local en la alcaldía Gustavo A. Madero se han realizado en 328 cateos que generaron 388 detenidos.

Tan solo hoy fueron detenidas 14 personas, tres de ellas con antecedentes delictivos por robo agravado; y se hicieron tres órdenes de cateo en la colonia Forestal y Laguna de Ticomán, donde se detuvieron otras cuatro personas, se aseguraron 80 mil pesos, armas cortas, cargadores y diversas dosis de droga.

Con el programa de “Chatarrización” se han retirado 552 vehículos de la vía pública en la demarcación.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, felicitó a Sheinbaum, al alcalde Francisco Chíguil y a García Harfuch por “los buenos resultados” en la tendencia a la baja de la violencia.