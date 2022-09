Hermana de Rey Grupero denuncia a su tío y primo por abuso sexual y acoso

Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor! uD83DuDE4FuD83CuDFFDuD83DuDC9C pic.twitter.com/Rq6FjcUs2p