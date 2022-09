Alcaldes de oposición piden la comparecencia del Contralor de la CDMX por “persecución política”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alcaldes de oposición solicitaron a líderes parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México citar a comparecer al secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano, a quien acusaron de acoso y persecución política contra los gobiernos que no son de Morena.

La petición fue hecha por los ediles del PAN, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Santiago Taboada, de Benito Juárez; Lía Limón, de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, y Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, quienes acudieron este martes a la sede legislativa de Donceles y Allende.

En reunión con diputados locales de diferentes partidos, Mauricio Tabe aseguró que Serrano Mendoza aplica la política de “sancionar primero e investigar después”, sin respetar los procesos y solo contra gobiernos de la alianza PAN-PRI-PRD.

La declaración ocurrió luego de que el pasado viernes 16 se dio a conocer que la Contraloría emitió una medida cautelar de suspensión temporal del director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, César Garrido, por el “levantamiento injustificado de una suspensión y retiro de sellos de una obra en la colonia Escandón".

La @ContraloriaCDMX se está acostumbrando a actuar fuera de la ley, primero castigando y luego investigando.

¿De qué se trata?



B A S T A ??

De perseguir a la oposición, nos quitan tiempo para hacer lo que nos toca: gobernar. pic.twitter.com/z9Rq5Tydt5 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 20, 2022

El exlíder local panista aseguró que ese tipo de acoso y persecución política se ha aplicado a las nueve alcaldías que gobierna la alianza “Va por la CDMX” desde 2021. Aunque a la protesta solo acudieron cinco de sus integrantes.

“Vinimos a hacer esta solicitud, para que se llame a cuentas al que ocupa el cargo de contralor, porque para nosotros ya no es un contralor, es un linchador del régimen… porque no está cuidando la observancia de la Ley, está linchando a los opositores e impone sanciones unilateralmente”, aseguró.

Santiago Taboada respaldó la posición, al asegurar que el contralor del gobierno de Claudia Sheinbaum "tiene que venir a rendir cuentas, porque no ha actuado con imparcialidad y por ese voto que se le dio de confianza por unanimidad en este Congreso cuando inició el anterior gobierno".

Las y los alcaldes de la @UNACDMX_OFICIAL exigimos que cese la persecución política.

Respaldamos desde el Congreso de la Ciudad al alcalde @MauricioTabe.



Pedimos a los Diputados @GPPANCDMX: inviten al contralor a comparecer, porque aquí tienen que venir a rendir cuentas. pic.twitter.com/m6OQ6gjAMV — Santiago Taboada (@STaboadaMx) September 20, 2022

La alcaldía Benito Juárez está bajo la lupa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la crítica de la misma Sheinbaum Pardo por la investigación que se desarrolla del escándalo de corrupción inmobiliaria durante distintas administraciones del PAN.

Serrano, “sin autoridad”

Sandra Cuevas dijo que, en la comparecencia, el contralor Serrano debería informar sobre el número de investigaciones hechas contra alcaldías morenistas y las sanciones aplicadas, pues con ello se evidenciaría la “tendencia de acoso” contra la oposición.

“Queremos ver qué han hecho con los alcaldes de Morena, porque muchos de ellos tienen errores y errores graves y yo no veo que los exhiban, no veo que los persigan, no veo que los sancionen, queremos que sean justos y que actúen conforme a derecho”.

De paso, aseguró: “Se dice que Juan José Serrano Mendoza encabezó la defensa colectiva de un grupo de padres del Colegio Rébsamen en contra de la entonces delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por la muerte de niños en dicho colegio tras el sismo del 2017… No tiene la autoridad para ejercer el cargo porque abandonó a víctimas para irse a un puesto a cobrar y a perseguir a alcaldes de oposición una y otra vez, pero no nos vamos a dejar y seguiremos alzando la voz”.

Cuevas ha sido sancionada por autoridades penales y administrativas –en este caso, en suspensión–, y ha acusado directamente a Claudia Sheinbaum de estar detrás de esos casos a manera de perseguirla políticamente.

Lía Limón, acusó que la Contraloría tiene un “trato parcial” contra las alcaldías que gobierna la oposición. Para muestra, dijo que en, al menos 150 actas de entrega-recepción levantadas por presunta corrupción o faltas administrativas en Álvaro Obregón no hay avances.

Margarita Saldaña dijo que la Contraloría local debe cambiar el método de operar en la que acompañe y vigile a las alcaldías para que hagan bien sus acciones, en vez de ser “perseguidora de opositores”.

Presentarán punto de acuerdo

En su oportunidad, los coordinadores parlamentarios coincidieron en que la Contraloría General hace una “actuación irregular y arbitraria” que atenta contra el buen desarrollo de las administraciones de las demarcaciones.

Christian von Roehrich, líder de la bancada del PAN y mencionado en la investigación de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, donde fue jefe delegacional, lamentó que la Contraloría no atienda las denuncias contra los titulares de alcaldías gobernadas por Morena y, en consecuencia, que no haya sanciones. Y acusó que la persecución contra las alcaldías que dirige la oposición solo son “por venganza”.

Víctor Hugo Lobo, líder del PRD, manifestó preocupación por las sanciones que se pretende aplicar a funcionarios de oposición sin que se agoten los procesos.

Los legisladores anunciaron que presentarán un punto de acuerdo ante el pleno del Congreso, para solicitar la comparecencia de Serrano Mendoza.