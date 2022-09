"Ya supérenlo", dice Sheinbaum a opositores por el concierto de Grupo Firme; revela cuánto le costó al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su administración solo pagó 2.5 millones de pesos para el concierto masivo de Grupo Firme realizado ayer en el Zócalo capitalino y le envío un mensaje a la oposición que ha criticado el costo del espectáculo: “¡Ya supérenlo!”.

En conferencia, aseguró que “la Ciudad de México destinó alrededor de dos y medio millones de pesos que tenían que ver con cuestiones de protección civil, que es como el 2% de lo que realmente costó el concierto”.

La mandataria local volvió a agradecer “la generosidad” de la agrupación de Tijuana por “donar” prácticamente todo su show, además de romper el récord de asistencia con unas 280 mil personas y permitir que se viera en redes sociales y en los canales 14 y 21 de televisión del gobierno, donde fueron vistos por otros 6 millones de personas, según dijo.

Al mencionarle los cuestionamientos de algunos políticos de oposición por el costo del concierto, les pidió: “Pues que se informen bien. Ahora sí que, como dice Grupo Firme, ¡ya supérenlo!”.

La morenista dijo que el concierto fue “un gran éxito”, por lo que minimizó los connatos de bronca entre fanáticos del grupo y policías, quienes intentaban detenerlos cuando ya no había cupo en el Zócalo. Los jóvenes “se portaron de primera”, con un comportamiento “ejemplar”, aseguró.

“Realmente fueron cuestiones muy menores, fueron algunas asistencias médicas, pero más por lo lleno que estaba el Zócalo, que algunas gentes se sintieron mal y algunos conatos con la policía, porque en algunos lugares se puso un filtro para que ya no pasará gente, porque ya estamos muy llenó el Zócalo, por cuestiones de Protección Civil, pero realmente fueran menores respecto a la cantidad de personas que asistieron”, agregó.

Sin censura, “es parte del show”

Cuestionada si le gustaba la letra de la canción “En tu perra vida”, la mandataria sorteó: “Hay algunas canciones, por supuesto, que puede uno no coincidir exactamente con la letra, pero es un grupo muy popular, nos planteó estar en el Zócalo y por supuesto que está abierto siempre para escuchar, para la gente”.

La prensa le insistió si no piensa que ésta manifiesta un “riesgo feminicida”. Ella defendió: “En sí las canciones no creo que tengan un riesgo feminicida. Puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una letra. Yo creo que ya corresponde a las personas. Nosotros nunca vamos a censurar, no estamos de acuerdo con la censura. El pueblo de México es muy responsable y es adulto… ellos deciden qué escuchar”.

–¿Es papel del gobierno promover abiertamente el consumo de alcohol, como se hizo anoche? –le preguntó la prensa, en relación a los integrantes del grupo que en distintas ocasiones se mostraron bebiendo alcohol y alardeando de ello.

“Pues es parte del show que ellos tienen… hay mucha gente que no tiene dinero para pagar el Foro Sol, entonces ¿por qué no darle esta oportunidad para que asistan a un concierto gratuito de un grupo que… pues hay muchos fans del grupo?”

Claudia Sheinbaum dijo que ya se alista un próximo concierto masivo para el siguiente mes, pero no reveló de quién se trata, solo dijo que “le gusta mucho a los jóvenes”.

Y, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue cuestionada si Christian Nodal y Belinda pudieran presentarse en el Zócalo, a lo que dijo: “por supuesto que todo artista que quiera presentarse en el Zócalo de la ciudad con sus respectivas medidas evidentemente ahí estamos para podérselo dar a la ciudadanía”.

Luego, cerró: “¡Sería un exitazo!”.