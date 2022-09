Sheinbaum: Es muy lamentable el acto clasista y violento en la “taquería ilegal" de la familia Tabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como “muy lamentable”, calificó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la amenaza con un cuchillo que hizo el padre del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y aseguró que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la que determinará su eso constituye un delito.

“Es muy lamentable, muy, muy lamentable lo que ocurrió. Digo, si es delito o no, pues lo determina la Fiscalía General de Justicia, pero hoy lo dijo el presidente en la mañana, o sea, es increíble porque las taquerías estas son de la familia Tabe… y cualquier persona no puede reaccionar de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante, de una taquería (Don Eraki) que se puso de manera ilegal”.

Agregó que la Secretaría de la Contraloría General ya realiza su propia investigación del caso, en relación a la posible responsabilidad administrativa del alcalde de la alianza PAN-PRI-PRD.

Cuestionada sobre el tema, la mandataria local reconoció que el Invea acudió a hacer la verificación, luego de que ella lo ofreció ayer en conferencia –tras la publicación de una nota en el diario 24 horas–, y que fue entonces cuando se detectaron las presuntas irregularidades del establecimiento; sin embargo, se enredó al tratar de explicar cuáles.

“Se le pide al Invea que haga una visita, cuando solicita la documentación pues no tiene, no cumple con uso de suelo ni prácticamente con ningún… ninguna de las… los registros de los trámites que debe cumplir cualquier restaurante de alto impacto, ¿no? Y aun así pues se pide, se solicita, como normalmente se hace –ustedes ven a los jóvenes, son muy tranquilos realmente–, y sale el padre del alcalde de esta forma violenta y lo que muestra es la prepotencia”, dijo.

Racismo, clasismo, privilegios y soberbia del PAN

La morenista aseguró que entre los gobiernos del PAN y el suyo, “sí hay diferencias, nosotros gobernamos sin privilegios”.

Y soltó: “Lo que creen es que, por ser papá del alcalde pues no pueden estar en regla, o no sé qué es lo opinan; pero además usan la violencia, que tiene que ver con lo que hoy dijo también la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el evento de Cultura: en el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN. Es racismo, clasismo, privilegios, soberbia, uso de la violencia”.

Sheinbaum Pardo evadió responder a la acusación que hizo el alcalde Tabe, en el sentido de que su gobierno “le puso el dedo” a su padre para caer en provocación.

Dijo: “No, pues, yo creo que cualquier servidor público, cualquiera, nosotros estamos… Somos servidores públicos, prácticamente todo lo que hacemos es público y todos tenemos que cumplir con la ley”.

La mandataria local dijo que la ley se tiene que aplicar a cualquier negocio que no cumpla con las reglas. “Eso es lo que pasa para cualquier persona, el tema aquí es la reacción y además pues que abren un negocio que no cumple”.

Y preguntó: “¿Cómo abre el papá de un servidor público un negocio que no cumple con la norma? Porque creen que son privilegiados y que no deben cumplir como todos los demás. ¡Pues no! Aquí todos somos ciudadanos, todos, todos, todos, todos. Entonces, todo el mundo debe de cumplir con sus deberes y responsabilidades de ciudadano”.

Sobre el estado de salud del verificador agredido, la mandataria local informó que “él está bien”.

Luego, justificó que no se haya detenido de inmediato a Daniel Tabe, debido a que, con el cambio al Sistema Penal Acusatorio, “si no se detiene a alguien en flagrancia, hay que presentar denuncias, se tiene que abrir carpeta de investigación, tienen que presentar las pruebas y en todo caso lo que determine el juez”.