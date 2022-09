Caos y molestia por otra falla en el Metro, ahora en la Línea 2 estación Ermita (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ahora fue la Línea 2 del Metro la que paró su servicio en plena hora “pico” la tarde de este jueves, por la presunta falla de un tren en la estación Ermita, lo que obligó al desalojo de los pasajeros y generó caos sobre la calzada de Tlalpan por los miles que buscaban otra forma de transportarse.

A las 18:47 horas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó en su cuenta de Twitter que el servicio de la línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos estaba “momentáneamente detenido”; añadió que se revisaba un tren y que “en breve” se normalizaría la marcha.

El convoy fue desalojado porque hacía un zumbido extraño, mismo que fue grabado por usuarios de redes sociales.

“No se ofrece servicio de Pino Suárez a Tasqueña de la Línea 2, debido a la revisión y retiro de un tren. El servicio se ofrece únicamente de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Personal del sistema trabaja para normalizar la operación”, agregó el organismo minutos después.

#AvisoMetro: No se ofrece servicio de San Antonio Abad a Tasqueña de la Línea 2, debido a la revisión y retiro de un tren. El servicio se ofrece únicamente de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Personal del sistema labora para normalizar la operación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2022

El caos

En los andenes de esa y otras estaciones, la gente esperaba parada, caminando o, de plano, sentada en el piso, el momento en que se reanudara el servicio. Mientras, en los torniquetes, policías se tuvieron que poner en medio para evitar que la gente pasara y sólo atinaban a decir: “no pueden pasar ahorita”.

A las 19:48 horas; es decir, una hora después, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que por las maniobras en el tramo afectado del Metro, apoyaba con el traslado gratuito en sus unidades, aunque éstas no fueron suficientes.

Ya para entonces, el caos estaba en la calzada de Tlalpan donde miles de pasajeros buscaban una alternativa de transporte, mientras los autobuses de transporte concesionado circulaban a tope, con la gente colgando y el riesgo de que algún usuario cayera.

Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para transportar a los pasajeros que podían subir a sus unidades.

En estos momentos, elementos de Tránsito de @SSC_CDMX y personal del @MetroCDMX orientan a usuarias y usuarios para ingresar a la estación una vez que se ha restablecido el servicio en la Línea 2. pic.twitter.com/QcRroABnfk — Andrés Lajous (@andreslajous) September 30, 2022

Lamentos y conciertos

A las 20:13 horas, -una hora y media después de la falla-, el Metro informó que se normalizaba el servicio en todas las estaciones.

Guillermo Calderón, director general del STC, confirmó el anuncio y añadió en su cuenta de Twitter “Agradecemos tu comprensión. Enviamos trenes vacíos para atender la afluencia generada”.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró: “Me informa @GCalderon_Metro que ya se reanudó el servicio en la Línea 2 del @MetroCDMX. Un tren tuvo que ser retirado de servicio, lamento los inconvenientes que esto les ocasionó”.

Pero sus lamentos no evitaron la molestia de los usuarios por el mal servicio de ese transporte y, en cambio, gastar dinero en conciertos masivos en el Zócalo capitalino.

@CNorbertoHS escribió: “Qué mal está el @MetroCDMX y @Claudiashein haciendo conciertos que presumen su récord de asistencia”.

@Viri_Dianahh dijo: “Pero que tal los conciertos. Y si le damos mantenimiento al metro? No no no mejor hagamos un concierto @Claudiashein”, acompañado de una foto del diario El Universal que publicó que el concierto del 15 de septiembre, de Los Tigres del Norte le costó a la CDMX 23 millones de pesos.

Y @Geraldy16969825 siguió: “Pero sigue despilfarrando nuestro dinero en conciertos y actos populistas, hasta cuándo le dará un VERDADERO mantenimiento al metro??? Hasta cuándo dejarán de saquearlo y usarlo como caja chica?????”.