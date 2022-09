Usuarios del Metro denuncian que convoy avanzó 12 estaciones sin abrir las puertas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron que se quedaron atrapados en un tren que avanzó por más de 12 estaciones; al parecer no escucharon que debían bajarse en la estación Villa de Aragón.

De acuerdo con lo narrado en redes sociales, el incidente ocurrió en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

Todo comenzó cuando, por los altavoces, les indicaron que debían bajarse en la estación Villas de Aragón, pero no todos escucharon o no hicieron caso y permanecieron en el vagón, sin que el conductor los notara, así que el convoy no se detuvo hasta la estación Buenavista.

“El Metro de la Línea B no se ha parado en ninguna estación. Aquí llegamos a San Lázaro. Venimos desde Villas de Aragón de corrido. Qué miedo. Les digo en qué concluye o tal vez no”, indicó el usuario Sam Guiovanni Pache.

Luego compartió otro video donde dice que al final se paró en la terminal.

“No se nos informó nada del por qué. Pobres de los que bajaban en estaciones antes. Pero, estaría cool que hicieran un Metro express (sic)”, indicó.

En Twitter también hubo quejas: “Pregunta… ¿Quién es el negligente que administra la Línea B? Me tocó que nos llevara toda la línea sin detenerse y, ahorita mismo en la estación Garibaldi, dirección Buenavista, no dio tiempo de subir ni bajar. ¡Qué incompetencia!”, destacó Edgar.

Hasta el momento, ninguna autoridad del STC Metro ha dado una explicación sobre lo sucedido en la Línea B.