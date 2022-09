Gobierno de la CDMX analizará si regulariza o demuele pisos ilegales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La próxima semana, el gobierno de la Ciudad de México instalará una mesa de trabajo para analizar los casos de personas que compraron “de buena fe” departamentos en pisos construidos de manera irregular, para evaluar si los legalizan u ordenan su demolición, adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En dicha mesa participará personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y del Instituto de Seguridad de las Construcciones (ISC), agregó en conferencia.

“¿Cuál es el problema de demoler dos pisos? Pues hay gente que, de buena fe, adquirió esos departamentos. O sea, hay departamentos que se le asignaron a quien entonces trabajaba en la Benito Juárez a partir de la corrupción, pero hay otros departamentos que los vendió la inmobiliaria, en un octavo piso, cuando en realidad había seis (permitidos)… El problema es ¿qué hacemos con las personas que de buena fe compraron en ese lugar y que hoy quieren regularizar para poder tener sus escrituras?”.

Sheinbaum dijo que por el momento tienen identificados 62 casos, tan solo en la alcaldía Benito Juárez, pero “probablemente sean más de 100”. De cualquier forma, comentó, se revisará cada uno.

“Lo que tenemos que hacer, primero es ver si el edificio está bien construido, para eso pues tiene que entrar el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y segundo, ver bajo qué condición se puede regularizar y qué responsabilidad tiene también la inmobiliaria y qué responsabilidad tiene la persona que trabajaba en ese momento en la alcaldía Benito Juárez”.

Entonces, agregó, para instalar esa mesa, convocarán a todas las personas que se encuentran en esa situación para revisar sus casos y saber si quieren denunciar alguna irregularidad.

Hay dueños, agregó, “que compraron de buena fe, que no tienen escriturado porque, por alguna razón, viven en el séptimo, octavo piso y la licencia de construcción o en la manifestación de construcción solamente tiene seis; o que se dieron cuenta que hay vicios ocultos, que también hay mucho de estos temas; o hay problemas de que les dijeron que el departamento era nuevo, cuando en realidad no era nuevo; es decir, que tengan problemas en las alcaldías, pero en particular en Benito Juárez”.