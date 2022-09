“No voy a caer en provocaciones”: Sheinbaum sobre acusaciones de Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no caerá “en provocaciones” del senador Ricardo Monreal ni entrará en debates internos con compañeros de Morena, pues lo que le interesa es discutir el proyecto de nación con los adversarios políticos.

Así respondió ante las acusaciones que ayer hizo en su contra el expresidente del Senado quien, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, acusó que Sheinbaum lo señaló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el responsable de que en el 2021 Morena perdiera la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, al apoyar a los candidatos de oposición.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena en el 2024 reiteró que la mandataria local es la favorita del tabasqueño, por lo que no hay “piso parejo” en esa competencia interna, además de que, asesorada del catalán Antoni Gutiérrez-Rubí –recién contratado por su gobierno-, le hacen una presunta campaña “para liquidarlo” políticamente.

Cuestionada este martes en conferencia sobre los dichos del exdelegado en Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum evadió responderle, al decir “No voy a caer en provocaciones”, seguido de varios minutos de silencio.

La prensa le insistió en la queja de Monreal sobre la preferencia del presidente hacia ella, a lo que comentó: “sí, pues es que hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en algún tema”.

-¿Es una actitud machista?

-Pues, puede verse así, pero la verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero del partido.

Con un poco más de soltura, la mandataria capitalina aseguró que “hay otros que quieren entrar en debate interno; a mí no me interesa. A mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de ciudad con los adversarios políticos. Esa es la que vale la pena, porque finalmente estamos debatiendo un proyecto de nación”.

Tras intentar desviar la atención al criticar la “frivolidad del anterior jefe de gobierno”, -en referencia a Miguel Ángel Mancera-, Claudia Sheinbaum reiteró que “debatir con nuestros propios compañeros, pues no lo voy a hacer”.

Insistió: “hay que debatir sobre los proyectos de nación, sobre lo que ha significado lo que ha hecho el presidente de la República, sobre lo que hemos hecho en la cuidad con referencia a lo que había antes, porque hay que recordarle a la ciudadanía lo que había antes, porque luego se olvida”.

Y cerró: “Eso sí vale la pena discutirlo. Lo otro, la verdad es que yo le tengo respeto a todos”.