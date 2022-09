Sheinbaum celebra aprobación de reforma a la GN y retiro del proyecto de prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se congratuló por dos temas que se discutían a nivel nacional: la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional y el retiro de la iniciativa para eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Luego de que las primeras horas de este viernes, el Senado de la República aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control de la Guardia Nacional, la mandataria capitalina se manifestó mediante su cuenta de Twitter:

“Felicitamos a las y los legisladores por la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. La paz y la seguridad son fruto de la justicia. México no está condenado a la guerra sino destinado a la paz”.

Respecto al retiro de la iniciativa del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la prisión preventiva oficiosa, Sheinbaum Pardo comentó:

“Me parece muy bien y qué bueno que lo hicieron, que retiraron esta iniciativa y, en todo caso, que se discuta más y que permitan que el legislativo lo defina, porque también estaba la cuestión de que la Corte se estaba convirtiendo en el Constituyente, en vez de que fuera el Constituyente mismo: la Cámara de Diputados, Senadores y los Congresos estatales”.

Sin embargo, enfatizó en que “el argumento de que hay muchas personas inocentes y, además, pobres en la cárcel, es cierto, y hay que resolverlo y hay que atenderlo. Lo que me parece que no corresponde es que sea así porque existe la prisión preventiva oficiosa. Es más bien porque no hay posibilidad de defensa, porque si fuera prisión preventiva justificada y el juez decide que se vaya a la cárcel, porque no tiene una buena defensa, por ejemplo, seguiría ocurriendo lo mismo”.

Agregó que existen muchos delitos, particularmente relacionados con delincuencia organizada, en los que el juez puede quedar en peligro o ser amenazado por la persona cuya libertad o no dependa de su criterio de honestidad.