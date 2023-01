Sheinbaum: Denuncia de la oposición por choque del Metro es por tiempo electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la denuncia penal que integrantes de la oposición interpusieron ayer en su contra por el choque de la Línea 3 del Metro “no le preocupa”, pues “es parte de una campaña en momentos electorales”.

Tres días después del accidente, y luego de que ayer integrantes del PAN local la denunciaron por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono del servicio público, la mandataria local fue cuestionada en un acto público en Iztapalapa:

-¿Le preocupa que le hayan interpuesto una denuncia en su contra?

-No. Es parte de una campaña, son momentos electorales. Pero, sí repito, no quiere a México, olvidemos… No quiere a México quien hace uso político de una tragedia, lo que quieren es una noticia de ocho columnas, no quieren ayudar a resolver problemas, y eso la ciudadanía lo sabe.

La aspirante presidencial reiteró sus críticas a la oposición, tras su actuar luego del choque de los trenes la mañana del sábado 7. Pocas horas después del hecho, las alcaldesas de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de Álvaro Obregón, Lía Limón, grabaron videos afuera de estaciones del Metro para culpar a la morenista.

Acudí al punto donde chocaron 2 trenes del metro, para apoyar a los afectados con servicios médicos. La corrupción y campaña anticipada de @Claudiashein está cobrando vidas. Le exijo sesión de cabildos de carácter urgente para trabajar en conjunto por #Cuauhtémoc y la #CDMX. #SC pic.twitter.com/nA7foEWFpx — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 7, 2023

Es indignante que mientras la Jefa de Gobierno, @Claudiashein, está en precampaña haya ocurrido otro accidente en el #MetroCDMX por falta de mantenimiento; es inaceptable que sus aspiraciones estén por encima de la seguridad de las y los capitalinos.



La responsable #EsClaudia. pic.twitter.com/zhBm9GLDT4 — Lía Limón García (@lialimon) January 7, 2023

“Lo que sí es evidente para mí y yo creo que para la ciudadanía es que, cuando hay una persona de la oposición que quiere hacer uso de una tragedia, va y se filma afuera de donde ocurrió. Ni siquiera entra y toca y dice ‘disculpe, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo puedo brindar mis apoyos? ¿Qué puede hacer mi alcaldía? ¿Qué puede hacer mi partido? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para poder apoyar en estos momentos difíciles? No, no hicieron eso”, dijo.

Por el contrario, siguió, “lo que hicieron fue llegar y filmar un video denostando o cualquier palabra. Eso lo tiene que interpretar la ciudadanía. Yo creo que en momentos de esas características uno tiene que llegar a ayudar por encima de todo, no a lucrar políticamente con una situación como estás”.

Y cerró: “Cada quien es como es. Y en nosotros hay integridad y hay honestidad y siempre, como lo he dicho, nuestra actitud, por convicción, además de por ley, por convicción, es cuando ocurre algo así, es apoyar a las víctimas y garantizar la justicia”.