Sandra Cuevas denuncia amenaza por el caso La Polar

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció que ha recibido amenazas tras haber anunciado que hará jurídicamente todo lo posible para que el restaurante bar La Polar no vuelva a abrir sus puertas.

En entrevista con la conductora Adela Micha, la funcionaria reveló que ha recibido amenazas desde una cuenta falsa de redes, la cual, aseguró, opera personal de la cantina recién clausurada después de que un cliente muriera víctima de una golpiza en el interior de ese establecimiento.

“Solicitamos a la alcaldesa Sandra Cuevas que calme sus ímpetus de carroñera, nosotros vamos a cooperar con la fiscalía capitalina, una institución honesta y sin corrupción, algo que ella desconoce. No importa cuántos padrinos políticos o grupos de choque tenga, la verdad prevalecerá”, dice el mensaje al que hizo referencia la alcaldesa.

Solicitamos a la alcaldesa @SandraCuevas, calme sus ímpetus de carroñera, nosotros vamos a cooperar con la Fiscalía capitalina, una institución honesta y sin corrupción algo que ella desconoce, no importa cuántos padrinos políticos o grupos de choque tenga, la verdad prevalecerá https://t.co/SMFRCtlLh0 — Restaurante La Polar (@LaPolar_cantin) January 10, 2023

Sandra Cuevas, quien llegó a la alcaldía postulada por PAN, PRI y PRD, desestimó las amenazas e incluso dijo que le dan risa.

#LaPolar uD83DuDD34 “Me sentí amenazada, más que espantarme, me dan risa”. @SandraCuevas_ alcaldesa de la Cuauhtémoc tiene todos lo elementos para cerrar definitivamente la cantina donde el personal asesinó a un cliente. Además reveló una amenaza en su contra que no tolerará. pic.twitter.com/1VFyBH9YPE — Jonathan Padilla. (@JonaPCruz) January 11, 2023

“Ayer leía un tuit de una cuenta falsa de La Polar, pero que además ellos mismos operaban, que está vinculada, y se expresaban muy mal. Yo lo leí y lo vi como una amenaza, pero a mí la realidad es que este tipo de comentarios, lejos de espantarme, pues me dan más herramientas para decir que este lugar no se vuelve a abrir”, aseveró la alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Por supuesto que lo escribieron y si creen que a mí me van a amedrentar, me dan risa, y este lugar no se vuelve a abrir”, sentenció Cuevas.