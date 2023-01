"No se sienten solos": Kenia López critica declaración de AMLO sobre el Metro... con foto de 2014

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La senadora Kenia López Rabadán criticó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México es para que la gente no se sienta sola.

“Presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo”, dijo el mandatario este viernes en la conferencia mañanera.

La legisladora de Acción Nacional, quien ha manifestado su interés de ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuestionó la declaración del presidente al decir: “se nota que vive en el privilegio de un palacio”.

Kenia López le dijo al presidente: “no se sienten solos” e ilustró con una imagen de un andén atestado de pasajeros. “Son millones y las imágenes son así”, afirmó en un tuit en el que señaló que lo que el metro necesita es mantenimiento.

¡Lo que el metro necesita es MANTENIMIENTO!



Dice @lopezobrador_ que la Guardia Nacional en el Metro es para que "no se sientan solos" los pasajeros.



Se nota que vive en el privilegio de un palacio. Amlo, en el metro ¡no se sienten solos! Son millones y las imágenes son así: pic.twitter.com/02BmuTAeZF — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 13, 2023

Sin embargo, un usuario de redes sociales le cuestionó que ella misma criticó desde su “privilegio” al retomar una imagen que circula en redes sociales desde 2014, cuando la ciudad era gobernada por el PRD, actuales aliados del PAN en la alianza Va por México.

Supongo tu tomaste la foto, al salir de tu desayuno con @carlosalazraki e ir a la cámara a realizar tu trabajo (tarde, por supuesto) y no te robaste la foto (desde tu privilegio) que anda por internet desde el 2010 pic.twitter.com/S6EvB9GG7m — BergolioSumoPonti (@BergolioPope) January 13, 2023

“Supongo tu tomaste la foto, al salir de tu desayuno con @carlosalazraki e ir a la cámara a realizar tu trabajo (tarde, por supuesto) y no te robaste la foto (desde tu privilegio) que anda por internet desde el 2010”, le indicó el usuario @BergolioPope y adjuntó la imagen publicada hace más de ocho años por la cuenta @MundoGodinez.

Por todos los compañeros en metro Pantitlán en hora 'pico', te rogamos señor #PrayForGodínez pic.twitter.com/swIiw0lilx — Mundo Godínez (@MundoGodinez) August 28, 2014

La misma imagen ya había circulado al menos un mes antes en un foro de internet.

“Ay no @kenialopezr como se nota que NUNCA te has subido al metro, esas fotos son por qué no había suficiente cantidad de trenes en metro Pantitlán Por una fracasada política de movilidad, en fin”, le reprochó otro usuario.

Ay no @kenialopezr como se nota que NUNCA te has subido al metro, esas fotos son por qué no había suficiente cantidad de trenes en metro Pantitlán

Por una fracasada política de movilidad, en fin https://t.co/ThJv3l6YkR — Rodolfo Vitela MelgaruD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDDEAuD83CuDDFAuD83DuDD4A? (@OFOTELA208) January 13, 2023

Otros usuarios se sumaron a las críticas.

@kenialopezr usted habla criticando al presidente, duda que ustedes sepan lo que es transbordar en el metro del diario, llevo años tomándolo y con cualquier gobierno siempre ha estado así, pero que ustedes crean saber que es lo que necesita el metro lo dudo. — Emanuel Cano Niño (@EmanuelCanoNio1) January 13, 2023

Otra mentira más de los PANISTAS, chequen la fecha de la publicación de esa foto ¿ya ven como nos quieren engañar estos ardidos? pic.twitter.com/TZ5FiDjMxq — Efren D'J (@Leonefreyn) January 13, 2023