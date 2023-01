Estas fueron las causas de la separación de vagones de la Línea 7 del Metro en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un tornillo “flojo”, uno “degollado” y la falta de un seguro en el cilindro central fueron la causa de la separación de dos vagones de un tren de la Línea 7 ayer en la estación Polanco, explicó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón.

El director del Metro explica las causas de la separación de vagones de la Línea 7

Foto: @GobCDMX

En conferencia, añadió que ese hecho, que calificó de “atípico e inusual” –como se han calificado los incidentes desde el jueves 12, cuando entró al Metro la Guardia Nacional–, “no fue falta de mantenimiento”, pues ese tren fue sometido a “mantenimiento sistemático” el 5 de enero pasado. Especificó que esa revisión se hace cada 10 mil a 12 mil kilómetros recorridos, lo que equivale a 30 días.

El funcionario detalló que el incidente ocurrió a las 15:45 horas en la estación Polanco en dirección a El Rosario. Según explicó, al separarse los vagones seis y siete, los cables que los conectan tocaron la barra guía electrificada –por donde corren los trenes–, lo que generó un cortocircuito, un estruendo y el humo.

Guillermo Calderón presentó un video tomado en la parte del tren de donde se desprendió el vagón. Explicó que el tornillo que debió estar bien apretado, “estaba totalmente flojo… salió con tres vueltas”, lo que generó una “placa desviada” y un “tornillo degollado”. Además, el cilindro que forma parte de la unión de los vagones “no tenía cintillo de seguridad y éste no se encontró en la revisión de desalojo”.

Reconoció que no ha visto la bitácora realizada sobre el tren en cuestión; no obstante, añadió: “si no hubiera estado bien, no se autoriza la salida, por eso lo de ayer es totalmente atípico e inusual… es muy difícil que se desprenda”.

El funcionario afirmó que el hecho “atípico” ocurrido “no es una cuestión de mantenimiento” y que el STC ya dio parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuyo personal “estuvo presente” en el retiro de los vagones.