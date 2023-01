Esto respondieron Sheinbaum y Fiscalía de CDMX a la autora de "El Rey del Cash"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rechazaron la acusación de persecución política que hizo en su contra la escritora Luz Elena Chávez, autora del libro “El Rey del Cash”.

Este lunes, Chávez publicó un video en Twitter acompañado del siguiente mensaje: “Acusó (sic) directamente de esta persecución al presidente @lopezobrador_ a la jefa de Gobierno @Claudiashein y a la fiscal carnal @ErnestinaGodoy_ y les digo, de una vez, que el material del 2 libro lo resguardan unos amigos fuera del país. No evitarán sea publicado @SocCivilMx”.

Horas después de la publicación, cuestionada por la prensa en conferencia, Sheinbaum Pardo respondió que no ha leído el libro, que “no hay ni denuncia” y que no había escuchado del tema:

“Pues que yo sepa nadie la ha… no tiene ninguna denuncia, no sé a qué se refiera”, aseguró.

–¿Busca reflectores?, le insistió la prensa.

–Que hagan sus propias conclusiones, pero la verdad ni he leído el libro, ni he opinado. Alguna vez la conocí, pero no hay ni denuncia, ni absolutamente nada, es la primera vez que lo oigo, ahora que lo estás mencionando, agregó.

FGJCDMX: en demandas civiles no hay competencia

Sobre la acusación de Chávez, la FGJ local emitió un comunicado de cuatro puntos en los que aclara su competencia respecto al juicio ordinario civil en el ella tiene carácter de demandada:

En el primer punto, asegura que “las demandas de carácter civil no son competencia de esta institución”. En el segundo, agrega que sus ministerios públicos “solamente tienen jurisdicción en denuncias penales, no en demandas civiles”.

Como tercer punto comenta que “es falso que esta institución o su titular hayan incidido en dicho asunto, como la propia escritora lo ha señalado”.

Por último, la Fiscalía que dirige Godoy añadió que respeta la libre manifestación, “no así la mentira ni el engaño”. Por ello, hizo un “respetuoso llamado” a Luz Elena Chávez a “no conducirse con falsedad. Construimos credibilidad por medio de la verdad”.